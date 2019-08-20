不是只有相機厲害　Galaxy Note 10+螢幕獲DisplayMate A+評等

▲三星Note 10+螢幕獲得國際知名螢幕評測機構DisplayMate A+評等。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

繼國外相機評測權威DxOMark在12日時發布三星Galaxy Note 10+ 5G版本的相機評測，並指出Galaxy Note 10+ 5G版本前後鏡頭皆獲得最高分後，Note 10+在螢幕的部分表現也相當優異；國際知名螢幕評測機構DisplayMate日前完成Galaxy Note10+的綜合評測，並於最新出爐的報告中指出，旗艦機Galaxy Note 10+為手機螢幕樹立全新標竿，獲得該機構史上最高評等A+。

DisplayMate總裁Raymond M. Soneira博士表示Galaxy Note 10+擁有「DisplayMate實驗室評測中最具創新性與高性能的智慧型手機顯示螢幕」。於實測評估中，三星旗艦機在多項關鍵性的測量項目上，展現優於前一代的效能表現，包括亮度、螢幕反射率、色彩精準度及減少藍光。

三星推出的6.3吋Full HD+ (2280×1080) Galaxy Note10與6.8吋Quad HD+ (3040×1440) Galaxy Note 10+兩款新機，並皆搭載最新的Dynamic AMOLED劇院級O極限全螢幕。沈浸式螢幕頂部的正中央，具有一個微型的相機鏡頭開孔，能為用戶以一覽無遺的視野帶來極高的螢幕占比。

Galaxy Note 10+的峰值亮度達1,308尼特，較Galaxy Note 9的1,050尼特提高了25%，在螢幕反射率創下DisplayMate史上最低的智慧型手機評測分數(4.3%)。結合了高螢幕亮度和低螢幕反射率，Galaxy Note10+能在戶外等強光照射下，帶來更佳的螢幕易讀性、畫質和色彩精準度。

在可視色差(JNCD)的測試上，Galaxy Note 10+只有0.4 JNCD的色差，優於前一代Galaxy Note 9的0.5 JNCD，為該裝置的色彩精準度帶來保證。簡單來說，顯示器的JNCD分數愈低，色彩表現愈精確。0.4 JNCD的分數代表Galaxy Note 10+在視覺及色彩表現近乎完美。

HDR10+技術讓Galaxy Note 10+能栩栩如生地刻劃出高解析度的內容，例如4K UHD影片；而動態色調映射技術，則能逐幀優化各個場景的色彩表現，原汁原味呈現製片者的嘔心之作。在測試的過程中，DisplayMate亦發現Galaxy Note 10+能比Galaxy Note 9減少37.5%的有害藍光，但絲毫不影響色彩準確度。