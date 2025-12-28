7.0強震前「天空閃過一道光」！民眾嚇問：是地震光嗎？

▲7.0強震發生前，天空突然閃過一道光（紅色箭頭處），民眾驚疑詢問，是否為地震光。（圖／翻攝臉書／我是北投人）



記者柯振中／綜合報導

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，全台有感嚇壞許多民眾。對此，有不少人表示，在地震發生以前，突然看見一道光閃過，接著便開始天搖地動，恐怖的畫面曝光後，瞬間在網路上引起討論。

監視器錄下地震前「天空閃光」

臉書粉專「我是北投人」深夜分享讀者提供的資訊，在7.0強震發生以前，北投區中和街的天空突然亮了一下，隨後便開始天搖地動。而監視器畫面也拍下了天空突然出現閃光的畫面。

▼7.0強震發生前，天空突然閃過一道光（紅色箭頭處），民眾驚疑詢問，是否為地震光。（圖／翻攝臉書／我是北投人）



民眾好奇：是地震光嗎？

畫面曝光後瞬間受到討論，不少民眾好奇留言，「真的有地震光嗎」、「真的亮了」、「天有異象。」此外，也有民眾留言祈求，希望強震發生後大家都平安無事。

新北蘆洲居民家中也拍到地震前強光

事實上，除了「我是北投人」分享的影片以外，人在新北市蘆洲區的網友ryenlin在網路上曝光監視器畫面，該畫面也同樣清晰拍下，地震發生前天空閃過一道光，令許多人拋出疑問，不曉得這道光的成因究竟是什麼。

