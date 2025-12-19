從《星廚之戰》到生活舞台　陳安齊靠LG空氣管家，打造能呼吸的「美學居所」

▲《星廚之戰》推手陳安齊，欽點「韓系空氣管家」LG空氣清淨機與除濕機打造純淨空間，成為她繁忙日常中不可或缺的完美卸壓後盾。（圖／截取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

近期話題度爆表的料理實境節目《星廚之戰》，以高規格製作與緊張刺激的賽制席捲全台，而這場視覺與味覺盛宴的幕後推手，正是「大浩娛樂」執行長陳安齊！從廣告圈的資深副總到自立門戶創立大浩娛樂，陳安齊不僅在職場上追求極致效率，對生活品質的要求更是不容妥協。在高壓的娛樂產業戰場外，她坦言回到家最渴望的就是一份純粹的放鬆與潔淨，而這份對「完美居家」的堅持，近期全靠兩位「韓系美學管家」「LG PuriCare™ AeroBooster空氣清淨機」以及「LG PuriCare™ 雙變頻除濕機」來實現，成為她繁忙生活中不可或缺的卸壓後盾！

從廣告教母到娛樂操盤手

源自於對「美」與「效率」的絕對堅持

擁有廣告圈三十多年深厚資歷的陳安齊，選擇在職涯高峰期轉身創業，更期許自己能整合資源，讓台灣娛樂產業更上一層樓。然而，製作人的生活充滿了不可控的變數與高壓，「回家」對她而言，是身心歸零的重要儀式。「我對挑選家電的標準，第一優先絕對是『美』，其次是『效率』，再來就是『省電』。」陳安齊堅定說道。

近期搬至木柵新居的她，雖然坐擁靠山的清幽環境，卻也得面對山區特有的「潮濕」與肉眼不可見的「空氣隱憂」。對此，她不做妥協，經過縝密的市場調查與網友口碑比對，最終選擇了LG兩款高顏值家電。對她來說，這不僅是家電，更是維持思緒清晰、讓家真正成為避風港的關鍵投資！

LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機

讓呼吸有感升級

「作為製作人，家裡必須安靜清新，我才能好好的Brainstorming。」空氣品質直接影響了她的思考與情緒，然而空氣是透明的，如何判斷好壞？陳安齊將這樣的重責大任交給「LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機」，透過先進的智慧感測科技，能自動偵測家中空氣狀況，並透過紅、橙、黃、綠四色燈號將空氣品質「視覺化」。「這一點讓我非常省心，只要看一眼燈號，就可以知道現在家裡的空氣品質是好是壞。」

除了智慧偵測讓空氣品質一目瞭然，另外配備的強大「多重過濾系統」也讓講求效率的她讚不絕口。「LG PuriCare™ AeroBooster空氣清淨機」精心打造三層防護網，第一層「毛髮濾網」，可過濾大顆粒灰塵與毛髮，同時更貼心設計為可拆卸水洗，既環保又經濟。第二層則是「HEPA 13濾網」，主打能有效過濾空氣中極細微的懸浮微粒，精準對抗PM2.5與過敏原。第三層「活性碳除臭濾網 」則專門針對生活異味進行強效吸附。陳安齊以親身經驗為例，「前幾天吃麻辣鍋，以前為了消除濃烈氣味，我都得點香氛蠟燭慢慢燻。自從用了LG清淨機後，我發現它消除異味的速度非常快，效率之高讓我非常驚豔。」

LG PuriCare™ 雙變頻除濕機

戰勝山區濕氣的高效除濕王者

解決了呼吸的純淨度，木柵山區的「濕氣」則是另一大考驗。陳安齊坦言搬家前曾非常擔心潮濕問題，回憶過往經驗，「以前除濕機大概要除一整天，才有一桶水。」讓對於「效率」相當執著的她，深感苦惱。

但「LG PuriCare™雙變頻除濕機」的進駐，竟徹底顛覆了她的刻板印象。透過LG獨具的「雙迴轉變頻壓縮機技術」，與傳統壓縮機相比，運轉更平穩、變頻能力強，還能依濕度自動調節，驚人的除濕力與節能表現更擁有「除濕能效一級」的保證。值得一提的是，它更同步配備UVnano™紫外線殺菌功能，主打吹出來的風也是乾淨無菌，讓除濕機成為守護居家健康的第二道防線。

在使用體驗上，LG的細節設計讓閱歷豐富的陳安齊也感到特別貼心。陳安齊表示自己對聲音極度敏感，但LG除濕機運轉時的「極致靜音」，讓她即便在睡眠時間開啟也能安穩入睡，完全不干擾休息。此外，對於女性使用者至關重要的移動性，LG也以「360 度滑順滾輪」輕鬆解決，移動中的順暢靈活程度讓她笑稱「比行李箱還好推」。搭配符合人體工學的「單手提取水箱」設計，讓倒水也能優雅俐落，處處體現了品牌對使用者的細膩關懷。

家裡乾淨

心也就跟著澄澈了

「家裡的乾淨，包含有形跟無形的乾淨。『有形』就是把家裡收拾得整齊乾淨，『無形』指的是空氣也要乾淨清新。家裡乾淨了，你的心也乾淨了，一切就會變得很好。」影片最後，陳安齊感性作結。

在「LG PuriCare™ AeroBooster空氣清淨機」與「LG PuriCare™ 雙變頻除濕機」的守護下，讓陳安齊成功在繁忙的演藝事業與生活中找到了完美的平衡點。透過科技與美學的結合，LG過濾了空氣中的雜質與濕氣，更為這位王牌製作人過濾了生活的焦慮，打造出一個能讓身心靈徹底深呼吸的純淨場域。

