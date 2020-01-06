【2020 CES】三星新一代智慧冰箱Family Hub　幫你規劃一周食譜

▲三星於2020年CES發表旗下最新智慧冰箱Family Hub。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來南韓品牌在美國拉斯維加斯所舉行的消費性電子展（CES）大顯身手，隨著1／7開展在即，三星也發表旗下最新的Family Hub冰箱，該產品線已經持續進化，今年透過冰箱的內視攝影機，除了可以協助使用者掃描冰箱內食材，作為購買時的參考，還能透過快速規劃功能，由冰箱提供一周食譜建議。

除了保鮮時與儲存食物，在未來冰箱可以做得更多，透過與網路的連結與創新設計，甚至可以幫消費者解決更多問題，三星在CES最新亮相的Family Hub冰箱，強調將ViewInside相機功能大幅進化，搭載全新升級的AI影像識別技術，能自動掃瞄和辨識冰箱內的所有產品，且能動態更新記錄並傳送給使用者，這樣以後在買菜時，便能減少購買重複食材與添購所需要的材料。

而Samsung NEXT近期收購飲食AI新創公司Whisk，則為旗下Family Hub冰箱產品線推出創新技術，打造「飲食規劃功能」，Whisk能根據使用者提供的預期用餐人數而調整食譜，協助使用者規劃一餐、甚至整周的餐點，且能匯整不同食譜所需食材，建立智慧購物清單。

另外前代已有的電子佈告欄功能，除了可以寫上留言之外，新一代佈告欄則首次支援影片播放，能讓使用者從智慧型手機傳送影像至冰箱，也升級SmartView功能，可以與三星電視與行動裝置的螢幕連線內容鏡射，使用者可以在Family Hub全螢幕上，享受智慧型手機的直向式影片，且同步支援音樂播放軟體。

另一間南韓家電品牌LG，也預計發表新一代冰箱家電InstaView，除延續透明門扇、方便使用者不用開冰箱門，就能確認冰箱內食材，避免浪費電力之外，也預計推出製作圓形冰塊的冰箱，讓夜晚喜歡在家小酌的使用者，能有更愉悅的飲酒體驗。

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