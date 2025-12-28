快訊／東京知名動物園「狼隻脫逃」！全園封鎖　遊客緊急避難

記者王佩翊／編譯

日本東京日野市「多摩動物公園」28日發生狼脫逃事件，園方上午接獲飼育員通報稱，有狼隻突破圍欄脫逃。所幸目前並無人受傷，且已經確認逃脫狼隻就在園內，正在進行捕捉作業。

根據《日本放送協會》報導，多摩動物公園28日上午10時接獲飼育員通報稱，園內有狼隻成功突破圍欄限制，在園區內自由活動。

根據園方最新消息，脫逃的狼隻仍在動物園內徘徊，相關人員已緊急啟動捕捉行動，全力進行圍捕作業。所幸截至目前為止，並未傳出任何遊客或工作人員受傷的消息。警方接獲通報後也已經前往現場。

面對突發狀況，多摩動物公園立即採取緊急應變措施，宣布暫停開放入園參觀，同時要求園內所有遊客立即前往建築物內部或其他安全區域暫避。