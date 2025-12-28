快訊／東京知名動物園「狼隻脫逃」！全園封鎖　遊客緊急避難

【速報】多摩動物公園でオオカミ脱走 現在入園一時停止｜避難場所と現地の状況まとめ【12月28日】 https://t.co/euK0MJ0Wcl— news forest（ニュースフォレスト） (@wand530544) December 28, 2025
記者王佩翊／編譯
日本東京日野市「多摩動物公園」28日發生狼脫逃事件，園方上午接獲飼育員通報稱，有狼隻突破圍欄脫逃。所幸目前並無人受傷，且已經確認逃脫狼隻就在園內，正在進行捕捉作業。
根據《日本放送協會》報導，多摩動物公園28日上午10時接獲飼育員通報稱，園內有狼隻成功突破圍欄限制，在園區內自由活動。
根據園方最新消息，脫逃的狼隻仍在動物園內徘徊，相關人員已緊急啟動捕捉行動，全力進行圍捕作業。所幸截至目前為止，並未傳出任何遊客或工作人員受傷的消息。警方接獲通報後也已經前往現場。
面對突發狀況，多摩動物公園立即採取緊急應變措施，宣布暫停開放入園參觀，同時要求園內所有遊客立即前往建築物內部或其他安全區域暫避。
のんびり動物でも見ようと思い多摩動物公園に来たら、なんとオオカミ脱走して入場不可… https://t.co/VlNqej5CCw pic.twitter.com/GMrU8S1gyi— makishin (@_makishin_) December 28, 2025
園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております。すでに園内にいらっしゃるお客様は、正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまっていただくようお願いいたします。スタッフの案内に従い、落ち着いて行動してください。— 多摩動物公園［公式］ (@TamaZooPark) December 28, 2025
