3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

有線電視連8年負成長　王鴻紳接任CBIT理事長：盼從嚴苛法規鬆綁

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣有線寬頻產業協會(CBIT)，12月24日改選第12屆新任理事長及理監事，台數科董事廖紫卸任理事長，由凱擘公司董事長王鴻紳接任，他指出，「首要任務是防制猖獗的盜版機上盒對台灣視訊傳播產業的侵害」，同時持續爭取讓有線電視從過於嚴苛的規管中鬆綁，能與其他平台公平競爭。

▲▼ 王鴻紳 。（圖／台灣有線寬頻產業協會提供）

王鴻紳表示，首要任務，是持續與政府及執法單位、權利人共同合作，有效打擊盜版尤其是猖獗的盜版機上盒，其危害是全球性，不僅威脅各國及台灣影視產業鏈的生存，國內外專家更已驗證，盒子本身暗藏資安、國安威脅，CBIT除循現行司法途徑查緝，也期盼向行政院陳情，建議行政院指派主責機關，比照兒少保護、打詐，採取更積極有效的解決對策。

在法規鬆綁上，王鴻紳表示，眾所周知，有線電視（CATV）在OTT TV、IP TV等相同服務的競爭下，訂戶數持續8年32季負成長，到2025年第3季已跌破430萬來到429萬多戶，目前最新發展趨勢，國際最大影音社群平台已開始經營套餐組合頻道，與CATV沒有差異甚至積極搶食市場，國際最大影視串流平台在台灣已是單一最大收視平台，但卻只有CATV受到法規嚴格規管，無法與其他視訊平台公平競爭。台灣的法規應該跟上全球化及匯流的腳步，儘速檢討並對CATV鬆綁，才能讓有線電視/有線寬頻產業活下去獲得轉型的機會；王鴻紳指出，他也將延續有線寬頻智慧生活的願景，與會員合作深耕有線寬頻網路優質升級，持續加強此一台灣最主要本土文創播送平台與家庭和社區的黏著度，成功翻轉有線電視數位轉型。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓
6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃「餐具全掃落」　顧客急鑽桌下
北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

南投僅一家有線電視業者，縣政府善用有限的國家通訊傳播委員會（NCC）依比例分配經費，執行推動在地方文化特色、普及電視收視和縮短數位落差，連續第二年自全國22縣市中脫穎而出，獲NCC評定為「優等」。

頻道代理授權金糾紛　二審改判賠1.8億

頻道代理授權金糾紛　二審改判賠1.8億

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視業者說明復原進度補償措施

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視業者說明復原進度補償措施

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視入圍2025年金視獎創新服務獎

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視入圍2025年金視獎創新服務獎

影／罷團空戰衝刺！獲羅景壬、楊力州授權　推出2支30秒宣傳短片

影／罷團空戰衝刺！獲羅景壬、楊力州授權　推出2支30秒宣傳短片

有線電視

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

