有線電視連8年負成長　王鴻紳接任CBIT理事長：盼從嚴苛法規鬆綁

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣有線寬頻產業協會(CBIT)，12月24日改選第12屆新任理事長及理監事，台數科董事廖紫卸任理事長，由凱擘公司董事長王鴻紳接任，他指出，「首要任務是防制猖獗的盜版機上盒對台灣視訊傳播產業的侵害」，同時持續爭取讓有線電視從過於嚴苛的規管中鬆綁，能與其他平台公平競爭。

王鴻紳表示，首要任務，是持續與政府及執法單位、權利人共同合作，有效打擊盜版尤其是猖獗的盜版機上盒，其危害是全球性，不僅威脅各國及台灣影視產業鏈的生存，國內外專家更已驗證，盒子本身暗藏資安、國安威脅，CBIT除循現行司法途徑查緝，也期盼向行政院陳情，建議行政院指派主責機關，比照兒少保護、打詐，採取更積極有效的解決對策。

在法規鬆綁上，王鴻紳表示，眾所周知，有線電視（CATV）在OTT TV、IP TV等相同服務的競爭下，訂戶數持續8年32季負成長，到2025年第3季已跌破430萬來到429萬多戶，目前最新發展趨勢，國際最大影音社群平台已開始經營套餐組合頻道，與CATV沒有差異甚至積極搶食市場，國際最大影視串流平台在台灣已是單一最大收視平台，但卻只有CATV受到法規嚴格規管，無法與其他視訊平台公平競爭。台灣的法規應該跟上全球化及匯流的腳步，儘速檢討並對CATV鬆綁，才能讓有線電視/有線寬頻產業活下去獲得轉型的機會；王鴻紳指出，他也將延續有線寬頻智慧生活的願景，與會員合作深耕有線寬頻網路優質升級，持續加強此一台灣最主要本土文創播送平台與家庭和社區的黏著度，成功翻轉有線電視數位轉型。