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三星電視也內建Apple TV應用程式與支援AirPlay2？！掀起新一波換機潮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲領先業界的三星電視，新舊款機型現已支援內建Apple TV應用程式與支援AirPlay2，讓果粉享受更順暢的影音娛樂體驗。其中又以具備更優異顯色技術的QLED量子電視，預計掀起一波換機潮！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

暑假大熱天，讓人只想宅在冷氣房追劇看電影、揪伴打遊戲，但待在家的時間一多，才會注意到客廳的休閒娛樂配備原來已經跟不上時代，眼看市場現在連8K電視都已上市，也該是為家裡的影音系統升級的時候了。一般人或許只想換台好電視，但懷抱信仰的果粉可能想藉著這一波，升級能夠入手支援蘋果裝置的最好電視選擇。現在果粉們有福了！因為最近三星宣布，旗下4K電視及QLED量子電視系列現在直接內建Apple TV與支援AirPlay2，讓換電視的心情大升級，爽感加倍。

過去消費者選擇三星電視，不外乎是因為其顯示效果以「高顏質」著稱，畫面呈現更為細膩，今年新登場的AI智慧科技，更抓住追求畫質的消費者與果粉的眼球。同時，三星也宣布進一步大突破，那就是首度與蘋果系統合作，領先它牌率先內建Apple TV應用程式，消費者直接登入iOS帳號，就可以在電視上享受iTunes影片內容，更甚至是4K HDR電影，不僅預計掀起一波換機潮，這個驚人的更新，也同步把既定使用者或是想要購買Apple TV的消費者心都攬緊緊。原本棋逢敵手的兩大品牌，這次竟採取聯合策略，但無論如何，消費者現在不只顧到荷包，同時賺到更升級的家庭影音體驗，可說是最大贏家無誤。

擁有特定三星電視機型的用戶，現在就進行軟體升級，想換電視就直接從賣場抱一台最新、高顏質再升級的QLED量子電視回家，甫開機即能看到Apple TV的誘人召喚！最新上架的大片如大導演詹姆斯卡麥隆監製的科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》、奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》，更有創下票房紀錄的漫威《驚奇隊長》與DC出品的《沙贊！》一字排開，任由使用者挑選。除了自動排序最新上架影片，Apple TV還會依據使用者的觀影經驗，自動送上其他推薦影片。結合Apple TV的三星電視化身為家庭視覺娛樂中心的同時，更彷彿為客廳請了一位專屬娛樂管家，招呼家庭成員隨時進入更高端的影音世界。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲2018年舊電視更新或直接購買2019年4K 及QLED電視機種，右移電視選單就會看到「Apple TV」的選項。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼不管是最新電影、熱門電影、4K HDR影片系列或限時優惠選項，Apple TV都會幫用戶整理出精華片單，還可預訂電影，上架當天馬上享受。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Apple TV片庫有超過100,000部電影，並讓消費者自由選擇以購買或租借的方式收看，顧及到不同族群的使用習慣與需求。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

另外，今年三星電視也加入支援AirPlay2串流無線投影，對於擁有蘋果行動裝置的使用者來說，更是生火關鍵。現在不論是使用iPhone、iPad甚至Macbook，只要與三星電視連接同一個Wi-Fi網路，選擇「螢幕鏡像輸出」就能把小螢幕的畫面投影至電視。看影片、聽音樂時，也能選擇左下或右上的AirPlay2或分享圖示，這時電視螢幕會繼續播放影片、音樂，行動裝置此時就能瀏覽其他App或進行其他作業，多工處理讓使用者一邊以三星電視享受更極致的影音質感，一邊還能處理手邊工作，現代人的3C生活就該這麼有效率！

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲點開行動裝置上的「螢幕鏡像輸出」選項，就能投影小螢幕畫面到大電視上。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲初次以AirPlay2連接電視，會以驗證碼配對，相當方便。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲影片投放至大螢幕播放，行動裝置還是可以跳出應用程式，繼續瀏覽影片清單或其他作業。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼投影到電視上的螢幕畫面也能跟著行動裝置改變直、橫式顯示，這時就可和ㄧ家人在客廳瀏覽生活照片、回味美好時光。手遊族也能將遊戲畫面投影至大螢幕，尤其是享受強調視覺效果的戰略、格鬥、RPG大作時，讓爽度更升級。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

既然要換機，又省下加購Apple TV的預算，對居家影音設備頗有要求的人，現在絕對可以把最新的QLED量子電視列入考慮。三星QLED量子電視系列Q80R主打就算坐到客廳角落也「好看」的極廣域視角，以及色彩飽和度百分百的金屬量子點技術、明暗細節對比細膩的極控光直下式技術8X和超高HDR規格，讓人從此不擔心揪團看電影被邊緣。就算看的不是高清影片，搭載的AI智慧科技，還能再以降噪處理、紋理創建和邊角修復等功能將畫質最佳化，並根據使用者看電視的空間與位置做最佳聲音優化。入手三星QLED量子電視後，隨時都是把過去非高解析度影片拿出來播放的好時機，讓各方面都有感提升的觀影體驗，重溫影片帶來的感動。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最新三星QLED量子電視Q80R，前後外觀與T型底座設計，呈現簡約俐落的美感。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

電視背面簡潔但仍有一處亮點，那就是把過去雜亂的線路，全匯整成一條連接線，背部更做出流線凹槽，以優雅姿態將連接線固定，看起來更添清爽時尚。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最新的三星QLED量子電視Q80R，以量子HDR 12X技術強化畫面對比，同時帶出更精細的畫面，水面波紋、水滴、毛髮、植被青苔等皆一覽無遺，讓影片更加生動，觀眾也更有帶入感。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼就算斜坐看電視，還是能享受到毫無色偏、色彩仍舊飽和細膩的畫質，以及優異的明亮對比。

▲▼三星量子電視＋Apple TV、AirPlay2 實測 。（圖／記者湯興漢攝）

對於電玩族群來說，電視也不只是用來看片追劇的！用大尺寸電視爽爽玩遊戲更是許多男性或家庭消費者的最大娛樂。這台QLED量子電視還能支援FreeSync，讓講求刺激、高速快感的遊戲，玩起來不卡頓、延遲而且更順暢，同步開啟三星的遊戲玩家模式，一路領先朋友拿下遊戲勝利！超強的HDR規格也讓畫面陰暗處的細節無所遁形，玩起來更過癮。

除了最棒的QLED量子電視外，目前2018、19年上市的4K電視也同時內建Apple TV與支援AirPlay2，最親民價是43吋的4K 電視 RU7100，只要2萬元初頭即可入手，當然如果要有最棒的享受，不要錯過今年整合Apple TV App和AirPlay2的QLED量子電視，一起享受更豐富流暢的觀影體驗。

更多內容資訊網址>> http://bit.ly/2SW3V1K

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關鍵字：三星電視,QLED,量子電視,Apple TV,AirPlay2,蘋果

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