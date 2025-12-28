挑戰首波強烈冷氣團！　急凍時間曝

▲時序即將進入1月，冷空氣強度更強。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四元旦起另一波冷空氣開始南下；周五、周六冷空氣續南下，有達大陸冷氣團，並挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼，西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。

周五、周六挑戰強烈冷氣團

吳德榮指出，周一各地大多晴朗，氣溫續升，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率；周二、周三東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮說，周四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨；周五、周六冷空氣續南下，有達大陸冷氣團，並挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮分析，歐洲（ECMWF）、美國（GFS）傳統的動力模式模擬4日起減弱，6日有另一股冷空氣抵達；而歐美的AI模式則將2日及6日兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強，氣溫降得更低；既然目前的各種模擬不確定性都很大，且持續調整，故究竟是什麼等級的冷空氣？宜再觀察，勿驟下定論。