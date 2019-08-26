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美財長：川普與習貿易上已成「敵人」　若中同意公平關係願秒簽約

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▲▼美國財政部長梅努欽出席G20財經領導人會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽認為，川普和習近平在貿易戰上已成為敵人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於25日表示，川普對於貿易戰的態度始終非常堅定，只要中國也同意建立公平關係，願意立刻簽署自由貿易協定。他回應川普日前把聯準會（Fed）主席鮑爾（Jay Powell）和習近平同列為美國最大敵人的說法，直言兩國領導人平常是好朋友，「但是如果討論到貿易金融問題，我們已經成為敵人。」

梅努欽在G7高峰會期間表示，總統先生對於貿易戰議題「一如既往地堅定」，兩國如今陷入僵局，就是因為沒有「自由貿易」，「這是一條單行道，他們可以自由進入美國市場投資，但我們在中國卻沒有相同待遇。」他也說，「如果中國同意一個公平且平衡的關係，我們會立刻簽署協議。」

川普23日的推文中表示，「我唯一的問題就是，誰是我們最大的敵人？習主席還是鮑爾？」梅努欽對此表示，川普跟習近平在貿易問題上已經成為敵人，不過在其他議題上是好朋友，「我不認為他真的認為鮑爾是敵人，他自稱天選之人（Chosen One）的時候也是在開玩笑。」

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於25日表示，川普只是在捍衛美國利益，為此必須採許嚴厲措施，不需太擔心經濟衰退，還呼籲美國企業一起響應，「回到美國的家吧！我們有世界上最棒的稅制體系和法律監管系統，這是容易賺錢的地方，擁有世界上最棒的科技。」他認為，貿易戰關稅的重擔大多落在中方身上。

綜合外媒報導，川普25日出席G7高峰會時，坦言對於貿易戰感到遺憾，以後有可能改變心意。白宮對此則緊急發布聲明，稱總統只後悔沒有把關稅提得更高。

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