「不知有什麼？」泰爺逛動物園亂開門　美洲豹蹬腿衝出…撲臉撕咬2歲孫

▲遊客打開圍欄大門後，被美洲豹嚇得往後退。（圖／翻攝自YouTube／The Know Media）

記者林瑩真／綜合外電報導

在泰國的動物園中，跟兇猛的肉食動物合照是必有環節，然而日前泰國一家動物園卻發生一起意外，一家人不慎將美洲豹的圍欄打開，導致美洲豹沖出，咬傷了一名僅2歲的小男孩。

綜合外媒報導，這一家人於22日前往泰國蘇梅島（Koh Samui）的一座野生動物園，騎乘完大象後，聽導遊說可以與6歲的美洲豹托尼（Tony）合照，就被帶到一處圍欄前，但他們並不清楚流程，也不知道圍欄內有什麼，於是伸手拉開圍欄的大門。

誰料，大門一開，Tony立刻好奇朝門口走去，眼見外面的遊客嚇得紛紛後退，Tony更是腳下一蹬就衝出門外，一下跳到一名婦人身上，從眾人腳下穿越，接著撲上一名2歲的男孩奧爾（Orr Burns），朝奧爾臉上狠狠咬下。

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目擊者供稱，Tony在奧爾臉上待了4、5秒鐘，大家手上沒有武器、也沒人敢上前阻止，直到一名當地人上前踢了Tony一腳，才讓Tony鬆嘴，逃回圍欄內。眾人終於回過神，開始尖叫並找人將滿臉血的奧爾送到醫院急救。

報導指出，幾乎每個去過泰國動物園的人都會跟美洲豹合照，但原本美洲豹應該要事先被下藥，處於吃飽、昏昏欲睡的狀態才會被帶出去。而奧爾送醫後，被診斷顴骨骨折，奧爾的家人則指控園方有嚴重安全漏洞問題，應該要有人在圍欄旁照看。

園方則表示，當時Tony在10秒內就被工作人員趕回圍欄內，是奧爾家人不慎開門，又沒及時關門才釀成這起意外。但園方仍為奧爾支付所有醫療費用，包括帶傷期間的住宿、醫療問題，未來也會負責相關治療。