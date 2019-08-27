紅樹林抓螃蟹他意外抓到「無頭死屍」　斷頭被綁在旁邊樹上





▲男子意外在紅樹林裡發現無頭屍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞笨珍縣(Daerah Pontian)一名男子到紅樹林抓螃蟹時，意外發現一具無頭屍體，不但慘遭斷頭，遺體還因為腐爛整個變得縐巴巴地難以辨識。警方後來在現場附近的一棵樹上，發現綁著一顆人頭，根據其腐爛程度推測死亡已超過1周。

38歲男子諾希央阿丹(Norhisyam Atan)23日下午，在龜咯(Kukup) 甘榜峇魯(Kampung Bahru)附近一紅樹林捕螃蟹，結果意外發現一具無頭死屍，趕緊於當日下午5時8分向警局報案。警方調查發現，死者是40歲的莫哈末納祖拉(Md Nazura Md Nasruddin)，對方是居住在當地的人。

笨珍警區主任穆斯塔法(Mustafa Bakri Salleh)表示，受害人慘遭斬首後，頭被綁在一棵樹上，遺體則被棄屍於樹下，遺體已被送至笨珍的醫院進行驗屍，初步認為死者很有可能是死於溺水，詳細案情仍待進一步調查。