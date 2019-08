伊朗外長意外現身G7…與馬克宏「建設性對話」　不會和川普見面

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間和法國總統馬克宏會談(圖/翻攝自Twitter@JZarif)

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗官方證實,外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)於25日飛抵比亞里茨(Biarritz),與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)進行會談,但是不會和川普及其他參與G7的國家領袖見面。法國官員稱此事已獲得美國代表同意,白宮卻表示非常意外。川普被問及此事時,表示「不予置評」。

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T