伊朗外長意外現身G7…與馬克宏「建設性對話」　不會和川普見面

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間和法國總統馬克宏會談（圖／翻攝自Twitter@JZarif）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗官方證實，外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）於25日飛抵比亞里茨（Biarritz），與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行會談，但是不會和川普及其他參與G7的國家領袖見面。法國官員稱此事已獲得美國代表同意，白宮卻表示非常意外。川普被問及此事時，表示「不予置評」。

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T — Javad Zarif (@JZarif) 2019年8月25日

扎里夫25日晚間在貼文中表示，要與馬克宏進行「建設性」的談話，「前方的道路非常困難，不過值得一試。」此外，德國、英國代表團也參與會談。

《路透社》指出，伊朗官方證實，扎里夫的飛機25日早上從德黑蘭出發，幾個小時後抵達比亞里茨，此行目的是討論如何挽救2015核武協議，因此不會與川普或其他美國代表團成員見面。

▲馬克宏主辦本屆G7高峰會。（圖／路透）

根據《中央社》，法國官方證實，扎里夫與法國外交部長在峰會場邊展開會談，討論如何緩解美、伊之間的緊張情勢。馬克宏表示，雖然沒有獲得正式授權，不過G7各國領導人大致同意讓他擔任調解者的角色，積極與德黑蘭溝通，「我們昨天也有討論伊朗問題，確立了兩個共同立場，沒有G7成員希望伊朗獲得核武，而且大家都深深希望看見區域的和平與穩定。」

▲川普對於伊朗外長的意外現身表示不予置評。（圖／路透）

BBC指出，各方對於扎里夫意外現身說法不同。法國官方表示獲得美方同意，但是美國卻稱非常詫異。川普25日表示，「我們會做出我們的推廣，但是你知道，我不能阻止別人談話，如果他們想要談話，就會談話。」

法國主辦2019年的G7高峰會，邀請美國、英國、加拿大、德國、義大利、日本領導人參與會談，據悉，本屆討論議程包括脫歐以及核武協議。