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衝曼谷來回3千5！酷鳥航空「最早」早鳥票開搶　2020年爽出遊

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▲酷鳥航空。（圖／酷鳥航空提供）

▲酷鳥航空推出超早早鳥票，台北曼谷來回含稅3500元起。（圖／酷鳥航空提供）

記者賴文萱／台北報導

酷鳥航空搶先於8月28日至30日推出超優惠「最早」早鳥票，旅遊期間自2020年1月7日至9月30日，台北曼谷來回含稅經濟艙只要3,500元起，商務艙6,700元起。若明年有出國打算，不妨先趁這波手刀搶好便宜機票。

酷鳥航空2020早鳥票
促銷優惠：曼谷來回含稅經濟艙 3,500 元起／商務艙 6,700 元起
促銷期間：2019/8/28 11:00 - 8/30
旅遊期間：2020/1/7-9/30

請繼續往下閱讀...

據行政院公告，2020年連假高達115日，清明節能請4天休9天，端午節及中秋節能請3天休8天，春節更能請2天休11天。為此，酷鳥航空推出超早鳥促銷，旅遊期間從2020年1月7日至2020 年9月30日，除了台北曼谷來回含稅3,500元起的經濟艙優惠票價，更推出來回含稅6,700元起的超殺商務艙價格，皆是近期以來最低票價。

▲▼泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台，玻璃觀景台，玻璃地板觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon玻璃觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，只要於8月28日至31日間，購買2020年9月30日前出發含餐食、行李的經濟艙機票（FLYBAGEAT 票價組合），於官網輸入折扣代碼「XW2020」，即享來回折扣220元。

若要前往曼谷以外的地方，也可搭配皇雀航空飛往以下航點：清邁 Chiang Mai、清萊 Chiang Rai、普吉島 Phuket（單程含稅台幣均約730+）。搭乘酷鳥航空+皇雀航空前往清邁，來回含稅5,000有找。曼谷機場建議預留3小時轉機最佳。

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關鍵字：酷鳥航空,泰國,機票優惠,機票促銷,曼谷

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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