小英稱政策展現台灣價值　柯文哲諷：年改、管案、吳音寧？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來不斷要求總統蔡英文說清楚何謂「台灣價值」，蔡反擊，她台灣價值展現在不同政策與事務處理上。對此，柯文哲27日大酸，看了實在啼笑皆非，「那個一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧，這是妳的台灣價值嗎？」，直言講了老半天，蔡英文還是沒有講出她的台灣價值，「我聽不懂」。

柯文哲上午出席一日社區關懷日活動，會前接受媒體聯訪時被問到，怎麼看蔡英文台灣價值的回答？柯文哲大酸，「我昨天看了實在是啼笑皆非，她的台灣價值是落實…，拿出來念一下，在政策跟什麼？」

柯文哲說，如果說什麼落實在政策、施政，「那拜託，我們每天蓋公宅、蓋公共化幼稚園，難道我們沒有在實踐台灣價值嗎？」；柯接著提到蔡英文的政策，「那個一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧，這是妳的台灣價值嗎？」

柯文哲直言，講這都沒用，所以講了老半天，蔡英文還是沒有講出她的台灣價值，「我聽不懂」，每次輪到人家問蔡英文台灣價值是什麼、講給大家聽，「不能說什麼我的政策跟施政，那拜託，我們每天在蓋公宅、每天認真上班，難道就不是台灣價值？不會麻」。

最後媒體問到，蔡英文的考卷是否及格？柯文哲說，她還沒交卷，「欸欸欸小英，不要躲了，妳的台灣價值是什麼？妳就老實講」。



▲柯文哲出席一日社區關懷日，訪視社區關懷個案。（圖／記者湯興漢攝）