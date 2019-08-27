澳洲小島野火延燒！袋鼠無路可逃「跳海溺斃」屍橫遍野　小鳥也被燒焦

▲澳洲博來比島岸邊遍布袋鼠屍體。（圖／翻攝自LADbible）



記者張方瑀／綜合報導

極端氣候加上人類濫墾濫伐，全球頻傳森林野火肆虐，除了亞馬遜雨林以外，位在澳洲昆士蘭的博來比島（Bribie Island）也發生大火，更有飛行員經過該島海灘時，發現岸邊有數十具袋鼠屍體，推測是為了躲避烈火跳進海裡，不幸被淹死後屍體被沖上岸。儘管目前該島火勢已受到控制，但仍造成大量野生動物死亡。

從這些照片可以看到，約有30具袋鼠屍體散落在沙灘上，甚至還有的母袋鼠的育兒袋內，還裝著一隻來不及長大的小袋鼠。目前尚不清楚這些袋鼠死亡的確切原因，但相關單位研判，應該是為了逃離大火與濃煙，跳入海裡後不幸溺斃，屍體隨著潮水被沖上岸。昆士蘭環境科學部（DES）發言人表示，島嶼北部的火勢已經受到控制，並了解火災原因，DES也會進一步追蹤野生動物生態與棲地受到的影響。

除了袋鼠之外，也有人在距離該島90公里外的陽光海岸（Sunshine Coast），發現43隻被燒焦的鳥屍，推測應該是在大火中被燒死的，目擊者指出，看得出來這些鳥類大小不一，應該有很多不同品種。博來比島周圍得居民也收到政府公告，提醒他們若遇到受傷的野生動物，請在第一時間和相關單位聯繫。

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