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金援6億平息亞馬遜大火　巴西願接受：前提是我們決定錢怎麼用

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜雨林大火引發國際高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統發言人巴羅士（Rego Barros）27日說明，願意接受國外援助，來平息亞馬遜雨林的大火，然而前提是巴西來決定如何使用援金。該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）27日稍早曾表示，只有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）收回對他的「污辱言論」，他才會考慮G7會員國所提供的2000萬美元援助金。

《路透社》報導，多名州長先前告訴波索納洛，他們需要資金來平息世界最大熱帶雨林突破紀錄的野火。巴羅士27日則表態，準備好接受國外援助，但巴西要能確定如何使用援助金，「針對接受組織與國家的財務支持，巴西政府與總統都抱持開放態度。這些資金進入國家後，將完全由巴西人民管理。」

另外，巴西一名外交人士告訴《路透社》，政府也接受來自英國1000萬英鎊的救火資金。對此，波索納洛的新聞辦公室沒有立刻回應這個消息。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲波索納洛槓上馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

波索納洛27日稍早曾說，馬克宏必須先收回對他的污辱，他才會考慮接受2000萬美元（約台幣6.2億元）援助。兩國總統近期陷入口水戰，波索納洛嘲諷馬克宏的妻子，並指責對方不尊重巴西的主權。馬克宏也聲稱波索納洛是個騙子，巴西女性可能會感到羞恥。

報導指出，巴西總統對於野火的反應並不如外界所重視，因此他在國際上越來越孤立。巴西國家太空研究院（INPE）數據顯示，與2018年同期相比，巴西今年的火災次數激增80％。

美國總統川普（Donald Trump）27日在推特支持波索納洛，「巴西總統非常努力處理亞馬遜大火，替巴西人民做了偉大的工作，這並不容易，他和他的國家得到美國全力支持。」

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