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明星PO文求世人關注亞馬遜火劫　遭踢爆「照片根本假的」糗炸！

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

▲亞馬遜雨林大火，生態面臨浩劫。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西亞馬遜火勢延燒近一個月，不僅生態遭受到前所未有的浩劫，居住在當地的原住民，也紛紛在國際人道組織的支援下走出來對外尋求支援。不少名人在第一時間也在社群網路上轉發災難照片，盼望世人可以重視「真正影響我們」的新聞，並且給予協助。

根據《CNN》報導，在眾多名人轉發的亞馬遜火災照片中，其中一張火舌蔓延樹林的空拍照，卻被發現根本就不是現今時間、地點的火災。其中包括法國總統馬克宏、影星李奧納多、亞莉安娜等人所轉發的照片，都並非當下亞馬遜火災的照片。

 ▼李奧納多所轉發的照片，被指出為假照。

此外球星C羅用的照片，更是2013年的巴西大火。另外包括燒傷的兔子、抱著小猴子的母猴照，也都是當時加州、印度等森林大火的過去照。目前在IG上出現標前「#prayforamazonia」希望藉由網路力量讓全世界知道亞馬遜祝融之災的嚴重性。

美國太空總署NASA日前也公布了亞馬遜雨林區的衛星圖，並指出一場野火對照出的紅點，可以看出已經有大片的樹林遭到侵蝕。巴西總統波索納洛卻不以為然，首先先砲轟是NGO的陰謀刻意放火，直到26日聽聞G7將捐助6億台幣協助災後保育計畫，更認為是「當亞馬遜是國際共有，還是以為巴西是殖民地？」一番言論遭到專家撻伐。

巴西防部長席瓦表示，國際拯救亞馬遜雨林並不影響國家主權問題，絕對歡迎援助，只是希望國際批評不需過度強烈。

▲亞馬遜火勢極大，NASA公布衛星圖密集紅點驚人。（圖／翻攝自NASA）

▲亞馬遜火勢極大，NASA公布衛星圖密集紅點驚人。（圖／翻攝自NASA）

►►巴西總統不屑金援亞馬遜：當我們殖民地？

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關鍵字：亞馬遜,雨林,火災,假照

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