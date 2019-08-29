100元中20億頭獎！　澳洲上班族：老闆，我要辭職！

▲澳洲一位幸運的男子花一百元獨得20億頭獎。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

許多人會買樂透來試試自己的發財運，在澳洲雪梨下北岸的車士活區（Chatswood）有一名上班族真的出運了！他只花5.5澳幣（約118台幣）買下一張Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券，就中了9600萬澳幣（約20億台幣）的頭獎，收到消息時他興奮到想立刻向主管遞辭呈。

根據CNN報導，得獎者表示，當時正在上班，突然接到彩券公司塔特集團（Tatts Group）的通知電話當場嚇傻，還一直以為是惡作劇，等到確認真的中獎，他情緒激動地一直在電話中飆髒話「你他X的在耍我嗎」、「我只能說X」。他迫不及待地想與妻子想分享喜悅，並說「我不認為她會相信我，因為我平常就超愛惡作劇。」

Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券已經將近3年沒有開出頭獎了，上一次有人中獎是在前年1月一名女子得到748萬澳幣（約1.6億台幣）獎金。

這次得獎的幸運男子已經打算辭職，甚至連當天的班都快要上不下去，關於這筆突如其來的大財，他將用在幫孩子規劃更好的生活，也打算進行「無止盡的休息」，完成他環遊世界的夢想。