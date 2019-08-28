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西伯利亞24小時超過「97次野火」　燒毀40萬公頃林地

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▲▼俄羅斯西伯利亞地區8月也發生大規模森林野火。（圖／翻攝自ФБУ

▲俄羅斯西伯利亞地區8月也發生大規模森林野火。（圖／翻攝自ФБУ "Авиалесоохрана"）

記者林彥臣／綜合報導

亞馬遜雨林發生大規模森林火災，引起全球關注。每年都會發生森林野火的俄羅斯西伯利亞大片地區，8月份也發生大面積的森林大火，短短24小時之內就發生了97次野火，在25至26日吞噬超過40萬公頃林地。為此，西伯利亞4個地區宣布進入緊急狀態。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯空中森林保護局（Russian Aerial Forest Protection Service）和環境部的聯合聲明，指過去24小時共撲滅97起野火，面積涵蓋2898公頃林地。

其中，克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）發生的野火占了近半數，伊爾庫次克（Irkutsk）和馬加丹（Magadan）延燒面積則分別是2200公頃和1900公頃。

聯合國世界氣象組織（WMO）11日發推文表示，俄羅斯8月中旬有550萬公頃土地遭燒毀，創下紀錄，其中火勢大部分發生在西伯利亞，造成的濃煙籠罩範圍超過500萬平方公里，比歐盟總面積還大。

英國「衛報」（The Guardian）報導，6月至今，包含阿拉斯加、格陵蘭和加拿大在內的北極圈也遭野火肆虐，但俄羅斯災情最為嚴重。

據統計，6月和7月野火分別釋放5000萬噸和7900萬噸的二氧化碳進入大氣，相當於3600萬輛車排放的廢氣。

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關鍵字：西伯利亞,野火,森林大火

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