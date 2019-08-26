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39歲父女戀！40年前禮金本出土...秒衝擊　網揪亮點驚：為何現在習俗一堆

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▲爸媽差39歲！40年前禮金本出土...一陣衝擊　網揪亮點驚：現在比較迷信。（圖／李聲蘭授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲李小姐爸媽差了39歲，雖然是相親結婚，不過感情相當好。（圖／李聲蘭授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

記者周亭瑋／綜合報導

「時代的眼淚阿！」網友李聲蘭昨日在家，突然翻出40年前父母親的結婚證書，在褪色的頁面中，能看見當時的禮金金額，讓人不由得感慨，而她爸媽的年齡差，也意外成為亮點。

李聲蘭向《ETtoday新聞雲》記者表示，爸爸來自大陸貴州，是跟老蔣一起打仗來的，因為和姨丈是好朋友，後來透過這層關係，和媽媽相親進而結婚生子，一直到父親60多歲時，她才出生。

請繼續往下閱讀...

她父親是民國12年生，母親則為民國51年，這段相差39歲的「父女戀」，掀起熱烈討論，不少人說，「年紀差那麼多，厲害了」、「看就知道當年老榮民娶台灣婦」、「你阿爸真神勇」、「差40歲耶...時代畢竟不一樣了」。

▲爸媽差39歲！40年前禮金本出土...一陣衝擊　網揪亮點驚：現在比較迷信。（圖／李聲蘭授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲黑白照片是由李父所攝的路人甲乙丙。（圖／李聲蘭授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

看著禮金本中一行行的記錄，李聲蘭不禁直呼，「68年的禮金跟現在差好多。」而不少人認為，在當年的時空背景下，已經算很多了，「你們家是有錢人」、「那時候平均薪水才5-6千，300很大氣了」、「40年前，我隔壁鄰居用120萬買了透天厝，隔10年將隔壁户再花370萬買起來，現在這裡未翻修的一戶900起跳」、「以前幾百幾千是很大的金額」、「68年時300塊很多耶」。而李聲蘭也透露，裡面還有包1千元的。

另外，還有人發現，上面禮金的金額有300、400，忍不住笑說，「以前都可以包3、4這些數字，為什麼現在習俗一堆」、「數字都非雙數，還有4的，怎麼反而我們這代人很計較吉祥數字或儀式啊」、「竟然還有320元」。

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關鍵字：結婚證書,禮金,禮金本,結婚,年齡差,老兵,迷信,習俗,時代的眼淚

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