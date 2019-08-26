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「不當社會累贅」失智咖啡廳開1年...生意慘　台北哥暖朝聖「好意外」3點大推

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▲▼台灣失智症協會「Young咖啡坊」開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱孟暉雖然負責外場招呼，但也煮得一手好咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

坐落在台北市泰順街的「Young Coffee」，店員是一群年輕失智患者，他們在做餐點、接待客人的過程中，找回自我價值，眼看生意日漸慘澹，他們不禁憂心；然而消息一出，掀起了巨大回響。一名男網友就手刀支持，對於平價又好吃的餐點，十分讚賞，同時他也認為，「如果是賣愛心，餐點的價格會更高，營業的時間會更長，事實上並不是。」

Young Coffee在師大附近的小巷子內，不太起眼，周一到周五這個空間是讓年輕失智症個案上課、家屬喘息的之處，到了周六早上10點-下午4點，才會搖身一變成咖啡坊。

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▲「在這工作，覺得自己是有用的」失智咖啡廳生意慘！台北哥暖朝聖驚：好平價。（圖／翻攝自PTT）

▲在大台北，這樣真的很平價。（圖／翻攝自PTT）

62歲的林一申主控內場，前年確診路易氏體失智症的他處於輕度階段，美式、拿鐵拉花都難不倒他；而綽號「班長」的63歲邱孟暉則負責外場，他總是笑臉迎人，緩慢地找錢，有時不小心送錯餐點，他更會阿莎力地說，「我招待！」

咖啡店經營1年多，業績搖搖欲墜，邱大哥他們難掩失落。不過這兩天消息快速在網上擴散，大批網友熱淚轉發，並開始揪團。一名男網友看到新聞後，真的去朝聖支持了，除了貼心提醒，可以從捷運東門站或台電大樓站走過去，他更驚訝的是，「餐點意外的平價，而且很好吃，打星號的還都有送紅綠茶」。

▲「在這工作，覺得自己是有用的」失智咖啡廳生意慘！台北哥暖朝聖驚：好平價。（圖／翻攝自PTT）

▲▼台北哥點了4樣餐點+1包餅乾+可可，才花420元。（圖／翻攝自PTT）

▲「在這工作，覺得自己是有用的」失智咖啡廳生意慘！台北哥暖朝聖驚：好平價。（圖／翻攝自PTT）

男網友點了4樣餐點，加上1包餅乾和1杯可可，總共才花420元，「其實有些人都誤會，什麼賣愛心阿，操弄弱勢阿，如果是賣愛心，餐點的價格會更高，營業的時間會更長，事實上並不是。這一日的營業，與其說是為了收入，比較像是提供失智者訓練和復健的機會，失智者員工不能長時間工作，一段時間就需要休息，現場有好幾位正職在輔助，整體服務品質是不差的，值得大家來支持的啦。

他直言，與其在網路上評論，不如實際走一遭，「而且來用餐也有提供諮詢服務，如果有親友有類似的症狀，來這裡都能得到一定的幫助」。談到失智症，男網友也說，「大家對它好像熟悉又陌生，好像了解些什麼，但來到你我身邊的時候，總是讓人驚慌失措。失智症目前無法痊癒，只能減緩退化，適度的刺激可以延長這樣的退化，甚至有機會安享天年。」

▲▼台灣失智症協會「Young咖啡坊」開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲Young咖啡坊位於師大附近。（圖／記者黃克翔攝）

負責內場的店員林一申，之前在受訪時就提到，罹病後常遭到歧視，與人問路還被翻白眼，儘管他語速緩慢卻十分堅定，表示雖然服務可能慢了一點，但會盡力做到最好，「認識我們還是有工作能力的，並不是社會的累贅。」而患有輕度阿滋海默症的58歲林善仁則笑說，「自己常常忘記東西，可是在熟悉的環境做餅乾不會忘...能在這裡工作，會覺得自己是有用的。」

台灣失智症協會秘書長湯麗玉就指出，young咖啡坊的店員全部都是65歲以下的年輕型輕度失智個案，不僅體力較佳，許多都正逢中壯年，需要社會的認同。而這間咖啡坊正是幫他們創造「工作權」，讓患者能重回在職場的感覺，並依據工作時數給予應有的報酬，大家也有機會與失智者接觸，創造友善社會。

【Young咖啡坊】
服務時間： 每周六 上午10:00 - 下午4:00
服務地點： 台北市大安區泰順街2巷4號－Young 咖啡
預約方式： 臉書搜尋「Young記憶會館」粉絲專頁，採線上預約

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關鍵字：失智咖啡廳,Young Coffee,Young記憶會館,林一申,邱孟暉,PTT,失智

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