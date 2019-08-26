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高雄趕回屏東「連一周睡不著」！駕駛嚇壞：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

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屏東東港舊嘉蓮宮朱府千歲。（圖／翻攝Google Map）

▲屏東東港「舊嘉蓮宮」主祀朱府千歲。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

「我當下無法拒絕啊，說真的，我只覺得身體很疲憊，其他……真的沒感覺耶。」屏東一名男網友分享「女鬼要我娶祂」的真實事件，連續好多天都夢見一名女子，導致將近一周都不著，直到被一名廟公提醒，找上東港舊嘉蓮宮朱府千歲，事情才落幕。有人稱讚，「汕尾的朱王爺真的很靈，舊嘉蓮宮班頭路過。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，事情發生在6年前，某天早上從高雄回屏東，由於趕時間，車開得有點快，加上車子有改裝，所以聲音比較大聲，「事情就這樣開始了！」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，屏東家中有養一隻瑪爾濟斯，「只要我回家，就一定跑來跟我一起睡。結果那一晚，牠寧願在房間門口，死也不進來，我硬抱牠進來，牠也是躲在角落發抖，不願跳上床睡覺！由於我不知道怎麼一回事，因此我也沒放在心上。」

原PO回憶，接二連三的晚上都夢見一名女孩子，「一直抱著我！一直親我！一直說要我陪著她！而且睡醒都好累好累！總覺得我的床上不只我一個人，並且一直覺得口好渴！一直想喝水，搞得我快一個星期晚上都睡不著！精神狀態也越來越差！」

▼原PO從高雄趕回屏東，將近一周都睡不著。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

▲▼鬼壓床,睡眠癱瘓（圖／取自Pakutaso）

原PO表示，直到附近的宮廟一位老伯看到他說，「你很久沒回廟裡走走了，該回去看看了」；後來他跟家人提起最近睡覺的狀況，以及廟公對他說的話，「我爸驚覺不對！請了東港舊嘉蓮宮朱府千歲做主，來釐清事情是怎麼一回事！」

「我趕著回來的那天早上，我吵到那位女孩出殯，祂未婚，結果喜歡上我！想要我娶祂！」原PO說，但他們不可能會答應，「後來千歲爺幫我談的結果是，如果要這個女的離開我，我必須燒一些東西給祂」，包括一套白色洋裝、一雙白色高跟鞋、一頂白色帽子、一把粉色雨傘、一支口紅、一瓶明星花露水、一套全新白色內衣褲、一整套化妝品和一大堆銀紙。

原PO指出，在廟中聽千歲爺指示完後，心想都已經快晚上10時，要怎麼去買這些東西，他去超市、鞋店和美妝店，「我不是去敲人家鐵門，就是請人家等等休息！不然就是遠遠大喊『先別關門！我要買！』」

原PO表示，隔天上午10時準時在三姓堂門前點火化給女鬼，並喊「恭請舊嘉蓮宮朱府千歲做主」，後續就是讓那名女子隨著神明去修行，事情才告一段落，「事隔多年還是記憶猶新。」

▼原PO說，趕著回來那天早上，「我吵到那位女孩出殯，祂未婚，結果喜歡上我！想要我娶祂！」（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

▲▼小孩,鬼,女鬼,女孩。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，有網友好奇「想請問是燒紙紮還是真實物品？燒真實物品真的收得到嗎」；原PO回，「是燒真實物品嘿。」還有人問，「明星花露水，那個女生生前一定喜歡噴香水」、「可是現代為什麼不燒迪奧或香奈兒」；原PO回，「我去買本時尚的雜誌回廟裡面，化給我們主公和眾神明看，說『裡面有比較時尚的香水和配件，眾神明參考看看嘿』。」

也有人替原PO慶幸，「也還好只是拿了些生活用品就可以送走」；原PO回，「因為當時談的條件就是『東西要是執意不收！千歲爺就收拾祢。』」還有人開玩笑說，「睡完不想負責484？」原PO回，「我當下無法拒絕啊。說真的，我只覺得身體很疲憊，其他……真的沒感覺耶。」

一名網友則稱讚，「汕尾的朱王爺真的很靈，舊嘉蓮宮班頭路過。」原PO回，「是啊，從小就聽我阿公說著廟中眾神明的事跡！我阿公是山腳伯。」

據中研院「文化資源地理資訊系統」網站介紹，舊嘉蓮宮主祀朱府千歲，據庄內耆老口述相傳，清光緒初年汕尾莊已有一座草廟祭祀福德正神、大聖爺及其他神祇，清光緒四年（西元1878年、歲次戊寅年），汕尾莊（嘉蓮里）黃里長之曾祖父在海上捕魚時，見到一片光芒，於是將筏舟駛近一看，原來是朱府千歲金身在海上漂流，因而拾回在家中祭祀；後來，朱府千歲奉玉旨承接汕尾莊行醫救世之職。

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關鍵字：靈異公社,舊嘉蓮宮,朱府千歲,屏東

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