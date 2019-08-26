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超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

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▲▼ 超商咖啡 。（圖／資料照）

▲超商有現做的咖啡、飲料 。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「飲食客製化」一直是台灣被外國人稱讚的優點之一，不過也並非所有店家都適用。一名網友日前在超商就遇到另一名客人的神奇要求，讓他覺得已經不是客製了，而是在為難店員。網友們看完文章也都怒喊扯，「乾脆拿尺量」、「這已經不是奧客了」。

一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己日前在超商時聽到一名客人的奇葩要求。這名客人先是點了一杯中杯冰拿鐵和一杯中杯熱拿鐵，隨後要求店員要從冰拿鐵裡拿出「3顆完整冰塊」加到熱拿鐵裡；此外，他表示中熱拿只要加半糖，剩下的半糖要放到冰的那杯。

請繼續往下閱讀...

店員這時問說「是兩杯都半糖嗎？」客人卻回覆說不是，「中冰拿要1.5的糖，中熱拿要0.5的糖。」讓一旁聽見的原PO覺得很傻眼，根本就是在為難店員。

▲冰塊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 冰塊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們都氣炸表示，「半糖沒什麼問題，冰塊要3塊的誰理他」、「要如此程度的客製化，請自己買機器在家裡做好嗎」、「要不要乾脆拿尺量冰塊有沒有一樣大？瘋成這樣也是不簡單」、「這已經不是奧客了，是爛客」、「店員上輩子不知道得罪他多少」。

另外還有超商店員出面表示，自己在超商被各種客人磨了4年，遇到這種過分要求他通常都會假裝聽懂，然後隨便加，「哪有差？我就不信喝得出來」、「有的人說要3顆結果還是太燙，又再來要2顆= =」。

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超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員曝真實做法

關鍵字：拿鐵,超商,冰塊,客製化,奧客,爆廢公社

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