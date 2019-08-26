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32歲單親媽撞違規車！3天後不治器捐…留2幼子　北投人淚「想捐助學金」

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▲▼1輛自小客車駕駛疑似在雙黃線迴轉，後方騎士煞不住撞上倒地。（圖／畫面翻攝台北之北投幫）

▲1輛自小客車駕駛疑似在雙黃線迴轉，後方騎士煞不住撞上倒地。（圖／畫面翻攝台北之北投幫）

記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市北投區北投路22日發生嚴重車禍，一輛藍色自小客車在雙黃線迴轉，導致後方32歲的王姓單親媽媽煞車不及，連人帶車撞上，重摔在地。王女的姊姊25日出面說明，妹妹已經離開，目前已經在進行器捐手術，準備遺愛人間，「謝謝大家這幾天的集氣…」網友得知消息後深受感動，決定出面捐獎學金給王女的2位兒子，讓2人好好念書。

這起車禍發生在22日上午早上10點左右，當時駕駛藍色自小客車的駕駛在雙黃線違規迴轉，導致後方騎乘機車的王姓女清潔隊員閃避不及撞上，導致對方連人帶車摔在地上，神情相當痛苦。

事件發生後，王女的姊姊先在臉書上替妹妹集氣，「妹妹目前昏迷指數只剩三，還有兩個小孩需要靠他，希望大家可以幫忙集氣，讓他醒過來，度過難關，謝謝大家…」

▼王女的姊姊說明，妹妹已經離開人間，正在做器捐手術。

▲▼北投單親媽擔任清潔隊員，日前騎車遭違規車撞死，25日器捐遺愛人間，留下2子。（圖／翻攝台北之北投幫）

令人難過的是，王女的姊姊25日晚間7點再度在臉書發文，表示妹妹已經離開人間，目前著手進行器捐手術，準備遺愛人間，「謝謝大家這幾天的集氣…」

得知王女決定器捐的消息，一名網友深受感動，出面表示，今天是自己的生日，在生日倒數的1個小時，決定把「國揚肉品獎學金」頒發給王女的2名兒子，以發揮大愛精神，「希望他們用功念書來報答母親的辛苦。」

這位網友說，雖然決定這麼做，但因為不曉得對方的連絡資訊，所以無法將獎學金發出，希望王女的家屬能夠主動聯絡他，「因為雙方都有家人過世尚未對年，因為不甚了解禮俗，雅雯家人可請朋友來幫忙領取。」

▼網友得知消息深受感動，決定捐獎學金給王女的2位兒子。

▲▼北投單親媽擔任清潔隊員，日前騎車遭違規車撞死，25日器捐遺愛人間，留下2子。（圖／翻攝台北之北投幫）

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關鍵字：北投,違規左轉,單親媽嗎,清潔隊員

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