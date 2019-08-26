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夫妻分離半年婚禮上重逢　「老公變別人新郎」正宮氣炸

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記者黃翊婷／綜合報導

辛巴威36歲人妻邱比半年前與丈夫比巴大吵一架，對方一氣之下離家出走，這一走兩人就沒有再見過面，後來她聽聞丈夫要「結婚」，好奇前往婚禮現場一看，沒想到竟然是真的。當地官員查證後認定比巴的第二段婚姻無效，邱比則憤恨地說，丈夫離開之後，她和3名孩子過著有一餐沒一餐的貧窮生活，之後也絕對不會輕易放手，讓對方有機會和其他女性結婚。

▲婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲比巴拋下妻子邱比與3名子女，欺騙女友自己已經離婚，還告知親友要舉辦第二場婚禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本無當事人無關，下同）

根據《Nehanda Radio》報導，36歲的邱比（Francisca Ncube）與同年齡的比巴（Future Mbiba）是夫妻，但兩人婚後生活並不美滿，雖然育有3名子女，卻常常因為一些小事吵架；丘比坦言，丈夫在半年前一次爭吵後離家，她獨自一人在農村養育孩子，過得很辛苦，後來聽聞親戚說丈夫要舉辦婚禮，覺得很奇怪，於是決定前往現場一探究竟。

邱比沒想到的是，進到婚禮現場一看，新郎是自己的丈夫沒錯，新娘卻是另一名女人舍瑪（Pretty Tshuma，37歲），加上婚禮現場布置得相當奢華，一想到自己和孩子這半年來受的苦，她當下氣到根本毫無理智可言，來參加婚禮的賓客被這麼一鬧，每個人也覺得很尷尬。

▲結婚，婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲比巴與女友舍瑪的婚禮布置很奢華。

「我無法相信這件事會發生在我身上，我痛苦得無法忍受。」邱比事後接受媒體採訪時提到，她與丈夫結婚將近20年，突然遭到背叛，不僅心都碎了，家庭也因此被摧毀，「我多希望有一天一覺醒來，這些事情都沒有發生過」，為了報復丈夫帶來的傷害，只要她還有一口氣在，就不會同意離婚讓對方另組家庭。

至於比巴與女友的婚姻是否合法，當地官員查證之後，證實他的第二段婚姻無效。而舍瑪事後也表示，當初會和比巴交往，是因為他說自己已經離婚，沒想到卻讓期待已久的婚禮變成一場鬧劇，「他對我說謊。」

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關鍵字：辛巴威,結婚,外遇

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