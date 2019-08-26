他領20萬元ATM狂叫！5分鐘內「3輛警車」包圍…嚇傻：太誇張了

▲原PO深夜去提出20萬，發現ATM不斷狂叫。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

「太誇張了都沒超過5分鐘欸！」一名男網友表示，他想把到期的定存轉移至郵局，便趁著深夜無人時，到ATM前分兩次將20萬元提出，沒想到不到5分鐘，他的身後就出現3輛警車，讓他當下直接傻眼，「佩服佩服，台灣警察了不起！」

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他放在某銀行的20萬元定存到期，想領出改買郵局定存，特意選在晚間11時55分到ATM領錢，想藉著12點的分界點兩次領完20萬並避開人潮，「怎麼現在ATM領錢提款機會逼逼叫…第1個10萬一出提款機，機器就開始逼逼叫個不停，害我嚇一跳，我自己的卡餒」。

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原PO以為只是提款機故障而沒有在意，豈料當他領完20萬元現金、留下兩台逼逼叫的ATM轉身要離開時，「見證奇蹟的時刻來了，我後面已經出現3台警車了，太誇張了都沒超過5分鐘欸」，「我們台灣警察真的不是只會開紅單而已，抓車手也蠻有效率的！！厲害厲害！佩服佩服，台灣警察了不起！」

▲原PO領完錢，發現身後有3輛警車，圖為警車示意圖。（圖／ETtoday資料照）



網友看完紛紛留言，「因為一般來說，在atm一次領這麼多的很少見」、「你有喝到警茶嗎」、「現在保鏢來了，你可以慢慢數了」、「台銀一次能提10萬沒錯，不過一天限額15萬，你怎麼提20萬的說來聽聽」、「…我也想要聽ATM叫」、「1萬就餘額不足了，有人跟我碰到的問題一樣嗎」、「我領錢都顯示餘額不足」。

針對領錢上限問題，原PO表示，他有將領錢設定單筆可領6至10萬，並在晚上12點前後各領一次，因此可以一次提款20萬元；另外，員警當下確認他不是車手後，就立刻離開，PO文只是想告知網友台灣警察的效率真的很高。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

