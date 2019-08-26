愛用「XD、= =、0.0」都老人？結果一面倒　網推尬聊救星：打這很方便

▲有網友說，「0.0到底是O小，我現在還搞不懂？」（圖／ETtoday新聞雲）

記者陳俊宏／綜合報導

您會使用「顏文字」嗎？有網友發問，「會打0.0、= =、XD之類的表情都是什麼人？」對此，大部分人都認為年輕人不會用，「大概10年前的老人，嘻嘻嘻」、「我老人我驕傲」；還有人推薦如果處於「尬聊」、不知道回對方什麼時，打這符號很方便。

原PO近日在PTT說，「會在那邊打0.0、= =、XD之類的是不是都是老人？我發現現在的年輕人好像都不打這種符號了，有卦嗎？」

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對此，其他人留言，「0.0到底是O小，我現在還搞不懂」、「就張大眼睛驚呆的樣子，0.0」、「不知道要回對方什麼，打0.0很方便呀」、「XD我20年前就在用了」、「蛤0.0？幹嘛= =？哈XD」、「都2019了，居然還有人打==不加空格」。

▼顏文字範例。（圖／ETtoday新聞雲）

許多網友表示，「大概10年前的老人，嘻嘻嘻」、「現在都（用）貼圖，用顏文字都老人」、「我老人我驕傲0.0 = = XD」、「你才是老人」、「怎麼會是老人在用的QAQ」。

《維基百科》介紹，「顏文字」是以文字與符號來傳達心情的方式，原本只是一種網上次文化，但隨著網路和手機簡訊的普及，已經為社會廣泛接受。