房間翻出「香奈兒級玩具」淚憶：爸媽竟捨得買...7年級超懂　發明由來感人

▲當年女孩們的夢幻逸品。（圖／Ching Hou授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天整理房間時，赫然翻出塵封已久的兒時玩具，瞬間滿滿回憶湧現，還想起因割捨其中一組給親戚，默默哭上好幾天的往事。這個曾風靡一時的「口袋芭比」，引起7、8年級生的廣大共鳴，而發明玩具的由來也格外溫馨。

Ching Hou向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨日在整理房間的過程中，翻到了以前非常喜歡的玩具，裡面機關很多、很好玩，有的床可以掀開、蛋糕蠟燭會亮，轉動特定柱子後，還有小人偶會轉圈圈跳舞，「小時候自己玩可以玩很久，可是一直自言自語還是會無聊，所以就會說服弟弟先陪我玩，玩好後再換他的，但每次到最後我都會耍賴裝死。」

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▲好精緻的小家具。（圖／Ching Hou授權引用）



對於這玩具最深刻的記憶，Ching Hou提到，那時跟著家人到親戚家，親戚小孩看到她的口袋芭比後，不斷吵著想要，所以爸媽就叫她割捨其中一盒，「給出去之後我哭了好幾天，雖然爸媽後來帶我去買新的，但原來那款已經買不到了，小人偶也因為給人少一大半」。

這回無意間翻出來，除了懷念外，心境上也有一些轉變，「聽說不管當時還是現在，這款玩具都很貴，覺得自己很幸福，家裡不是有錢人家，但爸媽還是願意買給我玩」。

▲許多女網友都非常懷念口袋芭比。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到一系列「口袋芭比」，大票網友也超懷念，紛紛回應「我也好幾組～要用成績換的」、「我小時候最想買的玩具欸」、「我以前也有一個迪士尼城堡，那個是我哭得半死換來的」、「我也有美女與野獸的，還有小美人魚，好懷念啊~」、「蝦皮要好幾千」、「這後來有新版的只是好醜，以前的比較細緻！一些古董玩具店還有販售，以前好多個都不見了」、「這好好玩！之前有想找看看有沒有賣，現在都找不太到了」、「小時候超想要，只能看同學玩」。

值得一提的是，這個口袋芭比在80年代紅極一時，外觀像粉餅盒的它，裡面不僅有美輪美奐的家具擺設，還有迷你小人偶，讓小女孩們彷彿置身夢幻國度，體驗扮家家酒的樂趣。

而這個別緻玩具的誕生，是源於1983年一位父親Chris Wiggs，他為了幫女兒做出一個能隨身攜帶的玩具，於是利用舊的粉餅盒，並在裡面加上家具模型，這也是全世界第一個口袋芭比，6年後藍鳥玩具公司看準商機，授權代理，並成為1989-1996年間最熱賣的玩具。

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