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美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）21日任命陸軍部長、現任代理防長艾思博（Mark Esper）為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾思博（Mark Esper）說，關注中國是五角大廈第一優先。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國防部長艾思博（Mark Esper）於21日表示，五角大廈把關注中國的任務列為「第一優先」，因為中方竊取智慧財產權的情況「非常、非常嚴重」，不斷仿效美軍，並持續專業化、擴充武力，想要把美國擠出亞太地區，「我們正在『非常謹慎地』關注北京。」

艾思博接受《福斯新聞》獨家專訪時提到，「中國是這個部門的第一優先。《國家軍事戰略》裡有概述，為何我們認為中國是長期戰略競爭對手，這是在追求整個亞太地區政治上、經濟上以及軍事上的最大化動員。」他提到，「他們研究我們如何運用武器，學習我們的紀律與原則，所以，這是必須非常謹慎關注的事情。」

▲▼美國國防部長艾思博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾思博贊同川普對於中國貿易戰的政策。（圖／達志影像／美聯社）

艾思博認為，中國正在參與「人類史上最嚴重的侵犯智慧財產案」，透過軍隊的擴展、專業化，想要迫使美國離開亞太，「用國家級力量追求技術，不論是否為國防方面，包括所有類型的智慧財產，甚至是金融商品。」他認為，美國必須好好處理這個議題，「所以我非常贊同總統反擊中國，以及他們所有超出預期、逾矩的貿易活動。」

艾思博在這一場訪問中，也談到如何保護美國大選不被外國駭客侵入、遏止俄羅斯核武野心、北韓無核化以及伊朗金援「非法活動」等議題。他指出，未來的國際衝突，可能從阿富汗戰爭一般的「低強度衝突」，轉變成「兩國之間高度激烈的競爭衝突，例如中國和俄羅斯」，這也代表美方必須裝備更現代化的軍隊，發展AI人工智慧武器。

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關鍵字：北美要聞,五角大廈,Mark Esper,國防,中國

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