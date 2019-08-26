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特斯拉時速120公里上公路　他驚嚇目睹車主開「自動駕駛」爽爽睡

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特斯拉時速120公里狂飆公路　他驚嚇目睹車主開「自動駕駛」爽爽睡。（圖／翻攝自推特／ClintOlivier）

▲民眾意外目睹車主睡倒在駕駛座上。（圖／翻攝自推特／ClintOlivier

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在高速公路駕駛特斯拉時，竟然開啟自動駕駛功能就倒頭大睡，車子還以時速120公里的高速行駛。男駕駛的危險行為被其他車主目擊後，嚇得無法相信眼前景象，便拍下影片並分享至網路上，吸引超過29.6萬人次觀看，讓許多網友大罵誇張。

男子奧利維爾(Clint Olivier)與妻子艾莉莎(Alisha Olivier)近日一同開車在洛杉磯的5號州際公路時，意外看到了讓他們無法置信的影像。影片中可看到，一輛快速行駛的黑色特斯拉裡，一名坐在駕駛座位上的男子竟然正在睡覺，而且雙手也沒有放在放向盤上，直到影片快結束前他才突然醒來。

身為弗雷斯諾市(Fresno City)前議員的奧利維爾，事後氣得將影片分享至推特，「能做些什麼來阻止這種令人不安的影像嗎？我妻子和我上周在洛杉磯拍攝了這段影片」，在網路上引來熱議。

奧利維爾後來受訪表示，他和妻子無法想像竟然有人敢這樣做，而且車速還開到每小時120公里，「我是沒有去仔細檢查當地的駕駛手冊，但我想駕駛在開車時睡覺應該是違法的，而且我猜特斯拉也不會建議駕駛這樣做」。類似案例並不是第一次發生，今年3月也有一名特斯拉駕駛被人拍到，在州際公路開車時，躺在駕駛座上呼呼大睡，而且時速同樣是120公里，誇張畫面令人看得膽戰心驚，幸好最後沒發生意外。

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關鍵字：特斯拉,自動駕駛,睡覺,Clint Olivier,洛杉磯,加州,北美要聞

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