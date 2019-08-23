北韓：美若維持制裁就「失算」了！　放話當華盛頓「最大威脅」

▲北韓外交部長李勇浩邀求美國放棄敵對立場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓外交部長李勇浩今（23日）要求美國放棄敵對立場，如果堅持制裁對抗，將是一大「失算」，還放話要成為華盛頓的「最大威脅」。根據了解，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在電視採訪中表示，除非平壤放棄核武，否則會繼續維持最嚴厲的制裁。

▲北韓外交部長李勇浩批評蓬佩澳。（圖／路透社）

根據朝鮮中央通訊社（KCNA），李勇浩在聲明中說，「如果美國不願意放棄對抗性立場，試圖利用制裁手段對抗，將會是一大失算。」他說，平壤會成為華盛頓的「最大威脅」，「讓他們了解，為了徹底實踐無核化，必須付出什麼代價。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧日前透露，「我們將會繼續維持最嚴厲的制裁，直到北韓放棄核武。」此話也讓李勇浩痛批，「如果美國還做著白日夢，以為可以用制裁做到任何事情，我們別無選擇，只好讓他繼續作夢，或是幻滅。」

韓聯社（YNA）指出，首爾22日從華盛頓進口「F-35閃電II戰鬥機」，北韓為了表達抗議，稱對於與美國的核武對話「沒有興趣」。

▲美國駐北韓特別大使畢根（Stephen Biegun）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）於20、21日訪問首爾，剛好遇上南韓美國聯合軍演最後一天，引發外界猜測，核武談判是否即將重啟。他對此表示，「只要接獲北韓回應，華盛頓已經隨時準備好，繼續與平壤對話。」

據悉，金正恩2月在河內的會議，以解除主要核武項目作為交換條件，要求美方解除廣泛制裁卻被拒絕，核武對話陷入僵局。但是，川普10日在推特上表示，金正恩希望美國南韓聯合軍演結束後，能夠會面、重啟核武談判，甚至為過去三周以來的五次飛彈試射致上「小小歉意」。



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