　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓：美若維持制裁就「失算」了！　放話當華盛頓「最大威脅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓外交部長李勇浩。（圖／路透）

▲北韓外交部長李勇浩邀求美國放棄敵對立場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓外交部長李勇浩今（23日）要求美國放棄敵對立場，如果堅持制裁對抗，將是一大「失算」，還放話要成為華盛頓的「最大威脅」。根據了解，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在電視採訪中表示，除非平壤放棄核武，否則會繼續維持最嚴厲的制裁。

▲▼ 北韓外交部長李勇浩。（圖／路透社）

▲北韓外交部長李勇浩批評蓬佩澳。（圖／路透社）

根據朝鮮中央通訊社（KCNA），李勇浩在聲明中說，「如果美國不願意放棄對抗性立場，試圖利用制裁手段對抗，將會是一大失算。」他說，平壤會成為華盛頓的「最大威脅」，「讓他們了解，為了徹底實踐無核化，必須付出什麼代價。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧日前透露，「我們將會繼續維持最嚴厲的制裁，直到北韓放棄核武。」此話也讓李勇浩痛批，「如果美國還做著白日夢，以為可以用制裁做到任何事情，我們別無選擇，只好讓他繼續作夢，或是幻滅。」

韓聯社（YNA）指出，首爾22日從華盛頓進口「F-35閃電II戰鬥機」，北韓為了表達抗議，稱對於與美國的核武對話「沒有興趣」。

▲▼美國駐北韓特別大使畢根（Stephen Biegun） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐北韓特別大使畢根（Stephen Biegun）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）於20、21日訪問首爾，剛好遇上南韓美國聯合軍演最後一天，引發外界猜測，核武談判是否即將重啟。他對此表示，「只要接獲北韓回應，華盛頓已經隨時準備好，繼續與平壤對話。」

據悉，金正恩2月在河內的會議，以解除主要核武項目作為交換條件，要求美方解除廣泛制裁卻被拒絕，核武對話陷入僵局。但是，川普10日在推特上表示，金正恩希望美國南韓聯合軍演結束後，能夠會面、重啟核武談判，甚至為過去三周以來的五次飛彈試射致上「小小歉意」。


【相關圖文報導】

美北韓事務代表訪問首爾　是否「重啟核武對話」引關注

金正恩為試射飛彈道歉！　川普：他希望軍演後再次談判

ET快訊
私菸10009只取一條！他買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790
砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑
快訊／白鹿颱風第一槍　蘭嶼綠島宣布「今晚停班停課」

關鍵字：北韓,外交部,李勇浩,美國,蓬佩奧,國務卿,制裁,核武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

27歲女「一眼愛上」83歲巫師　熱戀1個月閃婚…還想生小孩

美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

海鷗俯衝後院叼走吉娃娃　1月後…空中丟下「燒烤狗腿」鳥群瘋搶

85歲嬤揪尪＋4阿北「黑森林激戰」　6人相加400歲…極致升天瞬間秒被逮！

7國聯盟加入俄羅斯9月「中央軍演」　學者：對美強烈訊號

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

妙齡女中埋伏！　被7淫村村民撲倒擄走「下藥輪姦10天」成性囚

淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

黑道哥火拼完下體倒左勃起　醫照片子驚呆「子彈貫穿x頭最頂端」！

獸醫系爆虐狗！買寵物犬下藥逼交配　「強制抹片實驗」殘忍畫面曝光

32歲媽喝茫…斷片醉倒沙發上　4月大女嬰慘被「壓扁窒息亡」

托川普的福…「格陵蘭觀光」超熱門　旅遊網站瀏覽量暴增1200%

談判牽扯兩國利益！美日「雙邊貿易協議」無共識　選定華盛頓「再戰一天」

曾獵殺無數猛獸！男捕3.3米巨鱷遭狠咬「手臂變肉泥」　同伴目睹嚇歪

12歲小兄弟用「一顆糖果」拐6歲女童回家　脫褲逼就範…勒斃後母竟幫藏屍！

上YouTube看個教學影片　27歲女一低頭...就挖到3.72克拉大黃鑽

日韓信賴破裂「沒理由續簽GSOMIA」　南韓：努力使美韓同盟更穩固

北韓：美若維持制裁就「失算」了！　放話當華盛頓「最大威脅」

快訊／軍公教年改釋憲案大部分合憲！政院：證明年改有其必要

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

外傳裁員360人燦星旅遊3點澄清　旅遊業者：留住人才是關鍵

中職／富邦悍將本周決定3洋投　伍鐸24日最後期末考

新北市9／1取消「電動車免費停車位」！都是久佔不充電害的

夢想中的美宅！裝修前「公領域機能」要or不要　大補帖一次看

LIVE／白鹿逼近...警戒區擴大！氣象局17：40說明最新動態

白鹿陸警再擴大！高雄、花蓮也納警戒　周六「大豪雨熱區」出爐

黑道哥火拼完下體倒左勃起　醫照片子驚呆「子彈貫穿x頭最頂端」！

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋主導　白色聯盟政黨已正式立案

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

第12號颱風楊柳將生成！預估時..

他餐餐只喝珍奶…肚爆痛「腸道夾..

多款手機輻射超標　iPhone..

剛結束20歲慶生趴　壽星慘遭1..

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

27歲女孩瘋戀83歲巫師　閃婚..

電梯突然急速下墜　男被夾死在5..

iPhone神招　秒現50天行..

五男一女銀髮族在森林啪啪啪被捕

戀11年青梅被求婚　男摸黑搶洞..

她興奮和老媽分享新裝潢　「激戰..

NASA：白鹿颱風西南邊有強烈..

8歲童開車時速狂飆140公里　..

她釣魚拉起都市傳說生物　2張地..

更多熱門

相關新聞

U18中華熱身賽　美國火球男壓境　

U18世界盃棒球賽將於8月30日在韓國釜山，取得四連霸的美國隊在出征之前，先於24日在台體大棒球場與中華隊進行4場熱身賽。本次美國隊陣中好手雲集，多數球員都被看好擁有大聯盟選秀第一輪的實力。

美台軍售 陸媒點名制裁這些公司

中國派探測船進越南外海　美方關切

樂園高空噴射斷繩索　2遊客嚇傻

南韓毀《軍事協定》　美國防部介入關注

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

「20190823」超罕見　網喊長知識

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面