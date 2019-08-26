川普鬆口對貿易戰「後悔」　白宮急澄清：他後悔的是這件事

▲白宮澄清，川普後悔的不是發動貿易戰，而是應該對中國再更強硬才對。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普25日在法國參加G7峰會，傳出對美中貿易戰感到後悔的消息，一度讓外界解讀為他的態度軟化。不過美國白宮後來也立刻出面澄清，川普後悔的不是發動貿易戰，而是應該對中國再更強硬才對。

川普總統23日宣布將對價值5500億美元的中國商品提高5%關稅，還說「過去的政權讓中國在公平和平衡的貿易上佔太多便宜，身為總統，我不能再容忍這樣的情況發生」。

他25日在法國參加G7峰會時，就有媒體針對「關稅問題」詢問他，對於美中貿易戰是否有改變想法或後悔。他回答「當然，我對每件事都會再三考慮，之後可能還會改變主意。」

▲川普25日在法國G7峰會接受媒體採訪時，疑似回答對美中貿易戰感到後悔。（圖／路透）

川普回答曝光後，一度讓外界認為他的態度有所軟化，華爾街日報與紐約時報等美國媒體紛紛給出解讀，認為是川普首次對貿易戰升高表達遺憾，美聯社則認為是川普對貿易戰升級感到後悔。

美國白宮事後迅速反駁「後悔」之說。白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）表示，「總統被問及，是否對擴大貿易戰有改變過想法，他的回答被嚴重誤解」、「川普總統是做出肯定的回覆，因為他後悔沒將關稅稅率調升更高。」

▲美國白宮事後迅速反駁「後悔」之說。（圖／路透）

中國23日針對美國進口中國約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵10%、5%不等的關稅。川普23日也立刻回擊，宣布將對價值5500億美元的中國商品提高5%關稅。

中美互相祭出報復性關稅，使得美國股市出現暴跌。外界預期台股明26日開盤也會受影響，進而「剉咧等」。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華則喊話，強調「台灣的經濟基本面良好」，民眾對台股要有信心。