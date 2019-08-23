佛州變態男獵殺6同志…情趣用品塞滿死者喉嚨　注射毒液伏法

▲鮑爾斯獵殺6名同志，22日被佛羅里達州處以死刑。（圖／翻攝自Florida Department of Corrections）

記者吳美依／綜合外電報導

美國57歲男子鮑爾斯（Gary Ray Bowles）於1994年時，在東部95號州際公路沿途獵殺6人，昨（22日）被佛羅里達州處以注射死刑（Lethal Injection）。根據了解，他專門鎖定同志人士下手，犯案後會將情趣玩具、泥土、衛生紙等東西塞進死者喉嚨，做為自己的「標記」，因殘酷手法被當時輿論稱為「I-95殺手」。

根據佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）辦公室，鮑爾斯上訴被最高法院駁回，於22日晚間10點58分死刑伏法。他供稱，1994年在佛羅里達州到馬里蘭州之間，一共殺害6名同志，犯案後習慣用毛巾、衛生紙、土、葉子或是性愛玩具塞滿被害者的喉嚨，最終被判一項死刑和兩條終身監禁。

▲鮑爾斯殘忍獵殺6名男子，全都鎖定同志下手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CBS指出，警方當年在第一起命案發生時，就掌握兇手盜領死者帳戶的監視器畫面，卻到8個月後才成功抓到假冒身分、隱姓埋名的殺人魔。

根據檢方調查，鮑爾斯來自維吉尼亞州，童年經歷嚴重的家庭暴力與虐待，從11歲就開始酗酒、吸毒，終於逃離原生家庭後，被一名同志男子收留，為對方賣淫許多年。他曾因竊盜、搶劫、攻擊與強姦等罪名坐牢兩年，後來搬到佛州戴通納海灘（Daytona Beach），但是仍然繼續從事性工作，被當時的女友發現後感情告吹，因此引發殺機。

Gary Ray Bowles received the death penalty for the 1994 murder of a man, who was his sixth and final known victim. 由 CBS News 發佈於 2019年8月22日 星期四

根據《戴通納海灘新聞》，鮑爾斯是1976年美國恢復死刑以來，佛羅里達州第99名被判死刑的囚犯。死刑資訊中心（DPIC）表示，他是今年美國被處決的第13人。