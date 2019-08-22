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7國聯盟加入俄羅斯9月「中央軍演」　學者：對美強烈訊號

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▲▼俄羅斯Su-57,T-50。（圖／路透社）

▲俄羅斯9月將舉行中央戰略指揮和人員演習，圖為俄國Su-57戰鬥機。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯國防部20日宣布，將在9月16日至21日舉行「2019中央戰略指揮和人員演習」（Center-2019 Strategic Command and Staff Drills），這一屆將出動來自7國的12.8萬士兵、2萬套武器系統以及大約600架飛機，於境內8處場地演練反恐行動。俄羅斯政治學家指出，演習規模如此浩大，是針對美國退出中程飛彈條約（INF）釋出強烈訊號。

▲▼俄羅斯白楊洲際飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲本屆將有7個亞洲國家加入聯合軍演，圖為俄羅斯白楊洲際飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

根據俄國防部，演習主要會在境內8個訓練場地進行，部分演練因為特殊計畫的關係，會在國外射擊場舉行，「裏海艦隊將會協助沿岸陸軍部隊的任務，保衛海上航道和海上經濟活動區域。」官方也提到，本屆將會涉及「大約12.8萬人，超過2萬件軍事武器裝備，大約600架飛機和最多15艘軍艦與支援船隻。」

▲▼ 俄Tu-95轟炸機飛近阿拉斯加，美加出動戰機攔截。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command）

▲俄國防部表示，本屆演習旨在防恐，圖為俄Tu-95轟炸機。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command）

俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯將會出動中央軍區、裏海艦隊、東部軍區部分軍力、傘兵以及航空太空軍軍用運輸機。國防部表示，演習第一階段將會攜手打擊恐怖分子，擊退空襲，並且執行偵查與防衛行動，第二階段轉守為攻，擊潰敵軍，「演習旨在估算各軍隊所需裝備、技能以及內部交互合作成果，展現俄羅斯與中亞國家軍隊的準備情況，共同保衛國際利益。」

據悉，俄國中央系列軍演每4年舉行一次，今年招募了中國、巴基斯坦、印度、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克和烏茲別克共7個國家加入，規模龐大，引發國際關注。

根據《中央社》，俄羅斯一名政治學家認為，今年中央演習規模浩大，對於2018年退出中程核飛彈條約的美國而言，是一個強烈的訊號，也回應日前北約（NATO）在俄國邊境附近舉行的演習。他提到，本屆軍演的關鍵在於多國參與，顯示莫斯科當局決定與亞洲國家聯盟，保衛地區和平與穩定。

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關鍵字：俄羅斯,軍事演習,軍武

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