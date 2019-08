32歲媽喝茫…斷片醉倒沙發上　4月大女嬰慘被「壓扁窒息亡」

▲英國4個月大女嬰被酒醉媽媽壓扁,窒息死亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國利物浦去年10月發生一起家庭悲劇,4個月大女嬰米哈(Mija Krupaityte)躺在沙發上,竟被喝得爛醉的親生母親米達(Milda Stucinskaite)壓住窒息死亡。根據了解,父母當時都喝得爛醉,媽媽血中酒精濃度更是超出法定標準4倍。

The girl's mother ran into the street and reportedly said: "I sat on the baby" https://t.co/Zmyiejw9OC