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32歲媽喝茫…斷片醉倒沙發上　4月大女嬰慘被「壓扁窒息亡」

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▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國4個月大女嬰被酒醉媽媽壓扁，窒息死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國利物浦去年10月發生一起家庭悲劇，4個月大女嬰米哈（Mija Krupaityte）躺在沙發上，竟被喝得爛醉的親生母親米達（Milda Stucinskaite）壓住窒息死亡。根據了解，父母當時都喝得爛醉，媽媽血中酒精濃度更是超出法定標準4倍。

根據調查報告，一名房客表示，32歲男子奧瑞斯（Audrius Krupaitis）和妻子喝得爛醉，完全無暇照顧孩子。他看不下去，拿出一瓶牛奶遞給母親，看著對方終於開始餵奶，才和朋友出門買比薩，沒想到45分鐘後回來，就看到爸爸坐在輪椅上睡死，媽媽也躺在沙發上，身體下壓著4個月大的嬰兒。

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女嬰米哈被發現時已經沒了呼吸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

32歲的米達發現孩子命危，跑到大街上敲門，哭求鄰居幫助，最後找來2名醫療助理幫忙。醫護人員到場後，也接手為女嬰做CPR，但一切還是太遲了。米哈被送往奧德黑兒童醫院（Alder Hey Children's Hospital），不到1小時就被宣告死亡。目擊者表示，奧瑞斯難過地說，「都是我的錯。我睡著了，醒來的時候女兒就在地板上。」米達則喃喃自語，「我坐在嬰兒身上……。」

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲來自立陶宛的夫妻因造成、允許孩童死亡而被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《鏡報》報導，媽媽血液中酒精含量飆高，達到法定酒駕違規上限的4倍，顯示她當時已經醉到極點、失去知覺。爸爸血液中的酒精含量，也高達法定酒駕上限2.5倍。此外，根據毒物檢測報告，這一對來自立陶宛的夫妻近期都有吸食大麻，兩人因涉嫌造成、允許孩童死亡而被逮捕，但是稍晚就獲釋。

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法醫梅特卡夫（Jonathan Metcalfe）近日出庭作證時表示，嬰兒身上沒有可疑的傷口，非常健康，「眾所皆知，嬰兒可能會因窒息而死，身上不會留下任何痕跡，這一點和目擊者的證詞並不衝突。」他提到，米哈死亡時，雙親明顯喝醉，尤其母親血液中的酒精含量非常高，「雖然不完全排除嬰兒猝死綜合症（SIDS），但是最可能的原因，是爛醉的成人躺在女嬰身上，造成女嬰窒息死亡。」

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關鍵字：英國,利物浦,喝醉,謀殺

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