27歲女「一眼愛上」83歲巫師　熱戀1個月閃婚…還想生小孩

▲爪哇27歲女子對84歲巫師一見鍾情，交往一個月閃婚。（圖／翻攝自Tribunjateng.com）

記者吳美依／綜合外電報導

來自印尼爪哇直葛（Tegal）的27歲女子努蕾妮（Nuraeni）離婚以後一直鬱鬱寡歡，被父母帶到村裡「智者」蘇吉羅（Sugiro）家中治病，沒想到卻對這一名83歲老人一見鍾情。印尼媒體Tribunjateng.com報導，兩人熱戀1個月後於8月18日閃電結婚，還計畫想要生小孩，這一段「爺孫戀」也在社群媒體上瘋傳。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuni Rusmini（@yuni_rusmini）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 18 日 上午 8:10 張貼

Tribunjateng.com報導，蘇吉羅婚禮當天頂著一頭烏黑頭髮，一邊抽菸一邊告訴記者，女方家屬提親的時候非常訝異，「我建議他們選個年輕一點的男人。」他提到，和努蕾妮第一次見面以後，對方就常常主動造訪，或是打電話聊天，「我一開始沒有想太多，但是隨著相處時間越來越長，就漸漸愛上她，由於年紀相差太多，一開始根本沒想過要結婚。」

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根據了解，蘇吉羅被村莊居民公認為「智者」，許多人都會找他問事、祈禱、治病，努蕾妮也是病患之一，兩人自從7月見面幾次以後萌生愛意，交往大約1個月後，女孩決定向父母坦承，已經找到共度下半輩子的伴侶。

女方父親蘇凱迪（Sukadi）說，努蕾妮16歲時曾經有過一段婚姻，但是前夫不求上進，難以維持家庭生計，因此才會離婚。他不捨女兒每天憂鬱，找「智者」求助，情況果然好準。

蘇凱迪說，聽見女兒的心意時，一點也沒有質疑，因為只要孩子開心，全家也會幸福快樂。努蕾妮則表示，已經和丈夫討論過，希望可以未來生下幾個孩子。

The man is reportedly a famous shaman in his village. 由 WORLD OF BUZZ 發佈於 2019年8月21日 星期三

蘇吉羅的51歲兒子蘇塔提（Sutarti）說，雙親當年離婚以後，爸爸連續兩任太太都不幸過世，「我勸過努蕾妮很多次，提醒年齡差距實在太大，但她還是堅持要嫁給我父親，答案很清楚，因為她已經墜入愛河。」他認為，這女孩不是看上「智者」的身分，「村子裡還有很多聰明的人，鄰居、村長都是，即使如此，也不代表就會愛上他們。」