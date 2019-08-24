　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蘇煥智出任台灣維新黨召集人：創黨不是為了爭權奪利

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林銘翰／台北報導

前台南縣長蘇煥智24日舉行「台灣維新黨」創黨大會，不僅台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘送上花籃祝賀，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜更親自出席。大會中推舉蘇煥智為召集人，並選出10名執行委員，其中還包含了洪仲丘的舅舅胡世和。

▲▼台灣維新創黨成立大會,蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）

▲前台南縣長蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）

「台灣維新」成立大會在24日下午兩點開始，兩點至三點為黨員內部會議及選舉，三點至四點則為對外說明會，地點辦在台北市公務員人力發展中心福華國際文教會館。會中除推舉蘇煥智為召集人，另選出林獻山、萬蓓琳、詹昭能、郭應哲、林冠年、鍾淑姬、蘇鼎全、胡世和、楊時睿、李震華擔任執行委員，以及候補執行委員維黃福明、劉漢卿、劉俊宏。

不過繼先前「喜樂島聯盟」與「一邊一國行動黨」組黨後，如今蘇煥智再組台灣維新黨，不免讓外界質疑是否分化綠營選票。對此，蘇煥智致詞時強調，成立政黨不是為了爭權奪利，而是這國家如果再不改造大家會鬱卒而死，「台灣不是沒有人才，是被制度捆綁到大家有力沒得出」，強調台灣的公共事務就是被少數人所壟斷，因此他主張恢復地方自治，地方選舉改為政黨比例制，去除買票、黑金的政治文化。

蘇煥智表示，台灣維新黨談的東西跟民進黨不太一樣，他認為民進黨還是比較強調「亡國感」，台灣維新則認為台灣現況相對安全，所以台灣真正關鍵的問題是應該怎麼就制度去做改革，把整個台灣的能量釋放出來，讓整台灣的經濟跟社會都能夠改善。蘇煥智表示，台灣現在的民生困境與民民的困境才是台灣現在最核心的問題。

ET快訊
淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝
翔忻戀後首開工！胡瓜助攻事件女主角這樣說...「我是謝忻，我
快訊／白鹿颱風影響金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

關鍵字：蘇煥智,蔡沁瑜,郭台銘,台灣維新,台灣維新黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

韓國瑜勘災後神隱被「國家機器」拍到去飯店　他PO照片還原真相

影／蘇煥智出任台灣維新黨召集人：創黨不是為了爭權奪利

陳其邁視察屏東！被問韓國瑜留高雄　他說：市長本來就要在家

「郭柯王」同框下一步？蔡沁瑜吐玄機：有機會當然希望三方會談

陳其邁視察屏東：中央前進指揮所！最快速度將災情損害降到最低

蔡沁瑜出席「台灣維新」創黨大會　蘇煥智：與郭台銘大方向一致

台灣民意基金會民調／柯文哲民眾黨衝擊國民黨支持度　時力被擠壓成第4小黨

台灣民意基金會民調／大勝韓柯！蔡英文41%狠甩韓國瑜28%、柯文哲22%

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

韓國瑜勘災後神隱被「國家機器」拍到去飯店　他PO照片還原真相

影／蘇煥智出任台灣維新黨召集人：創黨不是為了爭權奪利

陳其邁視察屏東！被問韓國瑜留高雄　他說：市長本來就要在家

「郭柯王」同框下一步？蔡沁瑜吐玄機：有機會當然希望三方會談

陳其邁視察屏東：中央前進指揮所！最快速度將災情損害降到最低

蔡沁瑜出席「台灣維新」創黨大會　蘇煥智：與郭台銘大方向一致

台灣民意基金會民調／柯文哲民眾黨衝擊國民黨支持度　時力被擠壓成第4小黨

台灣民意基金會民調／大勝韓柯！蔡英文41%狠甩韓國瑜28%、柯文哲22%

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

港警九龍灣開槍驅散　男示威者左眼疑中「橡膠子彈」受傷！

U18世界盃／林昱珉2局飆6K吸睛　想看影片調動作

蕭亞軒熱戀小16歲男友…交往時間曝光！「他是最好的生日禮物」

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

不斷更新／葉家淇火球連飆3K　6局象7：1猿

吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌call out！..

美國商會演講　蔡英文VS韓國瑜..

幕後／蔡英文給隨扈2命令.....

韓國瑜準時坐鎮：我從小就有這個..

柯P：戰略要贏總統大選「我去選..

私菸10009只取一條　悲情吳..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

他曝郭台銘「這6個動作」：10..

一次搞懂「報備參選」真相！

即／台北未列警戒！市府說明了

柯文哲看香港示威：10/1日前..

「特勤郭雪芙」買100條私菸列..

快訊／郭台銘選總統　柯文哲不當..

被讚準時　韓國瑜：從小就有這個..

更多熱門

相關新聞

郭柯王三方會談？　蔡沁瑜這麼回

「郭柯王」在八二三砲戰紀念日合體同框後，下一步的結盟動作已現端倪。對於前立法院長王金平表示，「目前都是雙邊在談，還沒有三邊會談」，蔡沁瑜24日代表郭陣營釋出正面回應，她說，如果有機會當然希望三方能夠坐下來聊一聊，交換一下意見也是無可厚非，「既然各自都是好朋友，三個人坐下來也是蠻對的一件事」。

蔡沁瑜出席創黨大會　蘇煥智：與郭台銘方向一致

宣明智：財經界都希望郭台銘選！

柯文哲擔任競選總幹事？郭台銘辦公室回應

蘇煥智創黨　郭台銘、柯文哲送花籃

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面