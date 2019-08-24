影／蘇煥智出任台灣維新黨召集人：創黨不是為了爭權奪利

記者林銘翰／台北報導

前台南縣長蘇煥智24日舉行「台灣維新黨」創黨大會，不僅台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘送上花籃祝賀，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜更親自出席。大會中推舉蘇煥智為召集人，並選出10名執行委員，其中還包含了洪仲丘的舅舅胡世和。

▲前台南縣長蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）



「台灣維新」成立大會在24日下午兩點開始，兩點至三點為黨員內部會議及選舉，三點至四點則為對外說明會，地點辦在台北市公務員人力發展中心福華國際文教會館。會中除推舉蘇煥智為召集人，另選出林獻山、萬蓓琳、詹昭能、郭應哲、林冠年、鍾淑姬、蘇鼎全、胡世和、楊時睿、李震華擔任執行委員，以及候補執行委員維黃福明、劉漢卿、劉俊宏。

不過繼先前「喜樂島聯盟」與「一邊一國行動黨」組黨後，如今蘇煥智再組台灣維新黨，不免讓外界質疑是否分化綠營選票。對此，蘇煥智致詞時強調，成立政黨不是為了爭權奪利，而是這國家如果再不改造大家會鬱卒而死，「台灣不是沒有人才，是被制度捆綁到大家有力沒得出」，強調台灣的公共事務就是被少數人所壟斷，因此他主張恢復地方自治，地方選舉改為政黨比例制，去除買票、黑金的政治文化。

蘇煥智表示，台灣維新黨談的東西跟民進黨不太一樣，他認為民進黨還是比較強調「亡國感」，台灣維新則認為台灣現況相對安全，所以台灣真正關鍵的問題是應該怎麼就制度去做改革，把整個台灣的能量釋放出來，讓整台灣的經濟跟社會都能夠改善。蘇煥智表示，台灣現在的民生困境與民民的困境才是台灣現在最核心的問題。