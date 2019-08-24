「郭柯王」同框下一步？蔡沁瑜吐玄機：有機會當然希望三方會談

▲台灣維新創黨成立大會，蘇煥智與永齡基金會副執行長蔡沁瑜同台。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

「郭柯王」在八二三砲戰紀念日合體同框後，下一步的結盟動作已現端倪。對於前立法院長王金平表示，「目前都是雙邊在談，還沒有三邊會談」，蔡沁瑜24日代表郭陣營釋出正面回應，她說，如果有機會當然希望三方能夠坐下來聊一聊，交換一下意見也是無可厚非，「既然各自都是好朋友，三個人坐下來也是蠻對的一件事」。

前台南縣長蘇煥智24日成立「台灣維新黨」，不僅台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘送上花籃祝賀，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜更親自出席。

對於「郭柯王」三人結盟一事，王金平24日上午表示，「結盟的事情大家都沒有真正坐下來談，大概都是雙邊而已，沒有多邊，三人在一起就是多邊，其中的兩個人在一起就是雙邊，現在只有雙邊沒有多邊」。

對此，蔡沁瑜在下午受訪時也釋出了「郭柯王」下一步的結盟動作，她表示，如果有機會當然希望三方能夠坐下來聊一聊，交換一下意見也是無可厚非，「既然各自都是好朋友，三個人坐下來也是蠻對的一件事」。

不過，蔡沁瑜也說，現在郭台銘時間排得滿滿的，下禮拜還會到中東就石化產業相關議題訪問三天，「時程上下禮拜行程蠻滿的」。

此外，對於外傳郭台銘已經與柯文哲及王金平完成選戰分工，連親民黨主席宋楚瑜都已下達指令挺郭，必要時還要提名郭台銘參選總統，蔡沁瑜則表示，「職位我們真的沒有任何考慮」，不過這些議題不停地被拿出來作討論，反映出大家對未來充滿焦慮，不知道定位點在哪裡，親民黨如果理念一致，也歡迎可以一起來合作。

▼永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者李毓康攝）



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