刷卡換現金騙局！50人狂刷2千萬　詐團擁525萬顆泰達幣市值1.6億

▲一名黃男為首集團與詐團組成詐騙一條龍，利用刷卡換現金手法詐騙50人。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

化名「呂俊興」的黃姓男子勾結詐團，對50名被害人施以「刷卡換現金」詐騙手法，導致50人狂刷2千萬。黃男要求被害人刷卡後，先抽取高額手續費，將現金交還給被害人，被害人又投錢給配合的詐團，無限循環。黃男被查扣1.7億款項（泰達幣1.6億），近日起訴。

台中地檢署說，本案源自「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台，發現幕後有「一條龍」洗錢模式。該不法集團以黃男（化名呂俊興）為首，勾結詐團進行「刷卡換現金」手法，吸血被害人。

專案小組去年先查獲旗下成員白女（5萬交保），又前往黃男公司搜索，查扣現金462萬1000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券及連鎖超商禮券共2900餘張、存摺、金融卡等物，聲押禁見獲准。

▲▼黃男從被害人手中抽取高額手續費，退完現金後，又遭勾結之詐團騙走款項。（圖／記者許權毅翻攝）



檢方查出，黃男鎖定遭配合詐團詐騙之被害人，利用其資金短缺情況，派出白女引薦「刷卡換現金」好康，先要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，再透過第三方支付業者「旺沛快點付」進行刷卡交易，假意是要購買餐券、旅遊券，實際是將被害人信用卡額度轉為現金。

黃男得手款項後，先從中抽取高額手續費，再將款項匯入被害人帳戶，被害人拿到錢，又再度投給前述詐團。至少50人因此受害，金額高達2千萬。經檢方保全黃男持有現金總計1657萬、泰達幣525萬顆（市值高達1.6億），成功阻攔不法所得外流。

檢方說，所謂「刷卡換現金」並非合法之資金調度工具，其實質常與詐欺集團深度勾連，不僅使民眾陷入循環卡債之深淵，更可能在無意間提供個人金融資訊，協助集團從事洗錢行為，風險極高，不可不慎。針對虛擬資產及新型態支付工具之濫用，本署將持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，秉持「截斷金流、從嚴查緝」之原則，展現政府維護金融秩序與社會安全之堅定決心。