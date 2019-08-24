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川普宣示如「宣戰」！謝金河：美中「梭哈」...已經沒有迴旋空間

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普火辣辣的宣示如同「宣戰」。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國務院23日晚間宣布對美國加徵懲罰性關稅後，美國總統川普隨即反擊稱將提高對中國所有關稅的稅率，貿易戰局勢進一步惡化。對此，財信傳媒董事長謝金河24日指出，美中「梭哈」，全球經濟將進入關鍵時刻，雙方「交惡正式進入深水區，這對未來世界的經濟及政治都會發生巨大的影響」。

在中國宣布加徵關稅後，川普祭出更大的動作反擊稱，10月1日起將對價值2500億美元的中國商品再加徵關稅，從原來的25%增至30%。另外，9月1日起，剩下的3000億美元中國商品預定要加徵10%關稅，將會增加為15%。

川普在推特上說，「我們不需要中國，甚至沒有它們會更好，數十年來中國每年從美國賺取並偷走大量金錢，這種狀況必須停止。我要求偉大的美國公司立即開始尋找替代中國的地方，包括將工廠遷回家和在美國製造你們的產品。」

謝金河認為，川普這個火辣辣的宣示，「簡直有如宣戰，看起來美中交惡正式進入深水區，這對未來世界的經濟及政治都會發生巨大的影響。」他還將貿易戰比擬成「牌桌上的梭哈」，雙方的貿易額有如手上握有的籌碼，若不斷加碼，最後會將所有籌碼全部加上去，就如同中國駐美大使崔天凱先前所說，「中國一定奉陪到底！現在看起來雙方反臉攤牌，已經沒有迴旋空間。」

他整理了美國重要人士對中國的看法後，指出「美國社會菁英及官僚體系對中國充滿歒意，這次中國再出手，川普二話不說，立即加碼反擊，美國股市原本在平盤震盪，消息一出，道瓊工業指數立刻暴跌623點，川普立即回頭要求FED降息。」

謝金河表示，美中攤牌，翻臉相向，全球經濟勢成水火，股市也難逃向下調整，「川普的罩門在股市，若美股崩跌，川普連任壓力會大增。」

▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,川普,習近平,謝金河

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