17歲少年一個開玩笑推文　竟讓川普造勢場子出現「數千個空位」

▲川普造勢活動出現數千空位。(圖/翻攝自推特/@J_WilliamsAZ)



實習記者陳妙津/綜合報導

一句網路留竟讓美國總統川普的造勢活動留下數千個空位!17歲少年諾亞日前在推特發文,「嗨各位,你們千萬不要到川普網站預約造勢門票(預約門票免費)後不去,讓活動有空位喔!真的不要這樣!」該貼文引發熱烈迴響,事後造勢活動也果真出現數千個空位笑煞眾多網友。

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats (the tickets are free) but you should definitely not do that!!!