17歲少年一個開玩笑推文　竟讓川普造勢場子出現「數千個空位」

▲川普造勢活動出現數千空位。（圖／翻攝自推特／@J_WilliamsAZ）



實習記者陳妙津／綜合報導

一句網路留竟讓美國總統川普的造勢活動留下數千個空位！17歲少年諾亞日前在推特發文，「嗨各位，你們千萬不要到川普網站預約造勢門票（預約門票免費）後不去，讓活動有空位喔！真的不要這樣！」該貼文引發熱烈迴響，事後造勢活動也果真出現數千個空位笑煞眾多網友。

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats (the tickets are free) but you should definitely not do that!!! — noah(@noahforchange) August 10, 2019

▲諾亞的「萬惡貼文」。



據OUT報導，諾亞11日逛完川普網站後，發現活動門票是預約的免費票券，於是隨手推文表示，民眾如果拿了票不去是很糟糕的。結果竟引來3.8萬名網友回應，其中有人笑稱「我真的沒有訂10張喔」，也有人以「Ben Dova」、「Peepee Poopoo」、「Mike Litoris」等搞笑名字回覆，逐漸在網路上成為一股風潮。

讓諾亞沒想到的是，似乎真的有人付諸行動。據其他美媒報導，在新罕布夏州曼徹斯特SNHU場地內舉辦的活動中，出現數千個被預約走的空位，而場外則有成千上萬名川普支持者不得其門而入，一時間「＃EmptySeatMAGATour」的標籤在推特上流行起來。

▲造勢場中出現數千空位。（圖／翻攝自推特／@Shelby85852779）

▲看到真的出現數千空位，諾亞也驚呆轉發「＃EmptySeatMAGATour」標籤直呼「我們做到了」。



事後川普不斷吹噓該場造勢活動達到空前規模，卻被網友們貼出多張空位照片及影片不斷打臉，還笑稱都怪「＃EmptySeatMAGATour」讓大家知道真相。

Great news! Tonight, we broke the all-time attendance record previously held by Elton John at #SNHUArena in Manchester, New Hampshire! https://t.co/GHvFBkA2KZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019

▲川普發推吹噓活動人數創新高。



Trump keeps saying his rallies are full, but doesn’t look like it.



Wow, I would hate for #EmptySeatMAGATour to trend so people knew the truth.



pic.twitter.com/BL8QiNo1C1 — Tony Posnanski (@tonyposnanski) August 16, 2019

▲被其他網友PO出超多空位影片打臉。



諾亞預期可能會被憤怒的川粉攻擊，有網友私訊他直嗆「你還是親吻男友後滾出推特吧」，也有人直呼他是「素食主義者及同性戀」，但諾亞對此並不以為意，因為他過去經常參與政治活動，例如「為我們的生命遊行」的示威、支援奧克拉荷馬州核准醫療用大麻運動，也曾在高中時擔任性別指導專線人員。

諾亞表示，「我在推特上貼的政治議題有的嚴肅，有的是開玩笑，因為川普太糟了，我只想讓大家都快樂一些，我希望能在川普擔任總統的糟糕情況下，發布一些有趣的東西讓人們樂一樂。」