厭倦G7討論環保…質疑峰會「沒有效益」　川普提問：為何我要參加？

▲川普認為G7峰會沒什麼效益。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日啟程飛往法國參加G7高峰會，這是他任內第三次參與，而今年適逢中美貿易戰大打保護主義、喀什米爾局勢動盪不安、英國脫歐協議未決、亞馬遜雨林野火肆虐等問題，急需各國取得共識。但川普卻認為，這次的會議只是浪費他的時間，一點效益都沒有。

知情人士向CNN透露，川普在過去幾周不斷質疑自己為何必須出席峰會，儘管這是他任內舉行的第3次G7高峰會，川普依舊認為他花時間在這上面，依舊不會有任何效益。為了說服川普出席，美國團隊希望能在25日的議程上，增加討論全球經濟問題，讓川普能夠在會議中，暢談他在美國執行的經濟政策。

▲2018年的高峰會近乎不歡而散。（圖／翻攝自IG／bundeskanzlerin）



前屆G7高峰會以難堪收場，川普除了拒簽聯合公報外，更在會議一結束後，立刻在空軍一號上翻臉推文，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）「非常不誠實和軟弱」，並威脅再次升級貿易戰。知情人士表示，在前次峰會結束後，川普對於環境保護、海洋等議題感到厭煩，所以遲遲未決定是否出席本屆G7。

G7代表著全球7大主要經濟體，7國領袖和少數幾個重要助手，將會討論全球變化，包含外交政策、經濟環境保護等議題。除了既定議程之外，還會有盛大的歡迎儀式，包含遊行與國宴等，其實這也是多邊主義的做法之一。但川普政府偏好採取一對一談判，和各國領袖單獨進行會晤，這也是保護主義的習慣之一。

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