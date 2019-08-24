第一起「太空犯罪」抓到了！　NASA女太空人承認…正接受調查

▲美國女太空人麥克萊恩（Anne McClain）涉及首宗太空犯罪。圖為2019年6月25日，她從國際太空站成功返回地球。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

抓到首宗「太空犯罪」！美國航空暨太空總署（NASA）首位出櫃女太空人麥克萊恩（Anne McClain）今年6月才從國際太空站（ISS）返回地球，卻被查出派駐太空站期間，涉嫌未經過其伴侶同意，就擅自登入其銀行帳戶查看，目前全案仍在調查中。

英國廣播公司（BBC）引述《紐約時報》報導，麥克萊恩畢業於西點軍校，過去於美國陸軍擔任飛行員，曾派駐伊拉克，累積有超過800小時的戰鬥飛行時數。她在2013年間被挑選為NASA試飛員，並曾於國際太空站上執行任務長達6個月。

麥克萊恩2014年與美國空軍情報官沃登（Summer Worden）結婚，不過2人關係目前已經疏遠，沃登於2018年提出離婚。不久後，沃登發現銀行帳戶有不明登入紀錄，經銀行調查後發現，對方用的竟是註冊在NASA的電腦。

麥克萊恩坦承，在太空站期間曾登入沃登的銀行帳戶，但辯稱自己只是想確認雙方的共同財務狀況，確保有足夠的財產繼續照顧2人離婚前一直共同撫養該名孩子。對此，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已經接獲舉報，NASA監察單位也已經介入調查。

報導指出，這很可能是第一宗發生在太空中的犯罪事件；麥克萊恩的律師哈定（Rusty Hardin）表示，「她極力否認自己行為有任何不妥」，並補充說麥克萊恩「非常配合調查。」

國際太空站由5個國家或太空機構共同運作，包括美國、加拿大、日本、俄羅斯和數個歐洲國家，依照太空法律框架，國家法律適用於太空中的任何人或財產，因此加拿大公民若在太空中犯罪，將受到加拿大法律約束，而俄羅斯公民則受到俄羅斯法律約束。此外，假如國家決定因太空罪案起訴另一國家公民，太空法中也有引渡回地球的相關規定。

未來，如果商業太空旅行能夠實現，勢必也要有適當的配套措施，用來起訴太空犯罪行為，但目前該法律架構尚未經過檢驗。NASA向《紐約時報》表示，過去從未聽聞有任何發生在太空中的犯罪事件。

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