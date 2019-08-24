金卡戴珊修圖修上癮…連女兒也下毒手　新廣告腳趾頭變6根

▲金卡戴珊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／陳宥芯

38歲美國名媛「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）近日與22歲妹妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）合作推出3款香水，但在IG放上兩人的宣傳照之後，雖然吸引不少全球粉絲的關注，卻有眼尖的網友發現，照片底部的腳趾頭竟然有「6根」，隨後再次引來大批網友的湧入並質問。

▲金卡戴珊與妹妹合作的香水宣傳照。（圖／翻攝自IG／kimkardashian，下同）

從宣傳照可看到，金卡戴珊和妹妹分別穿著藍色和紫色連身衣，並各自露出一條大腿，手上握著主打產品「厚唇」，但經過大量網友的嘲弄，漸漸的看到照片時只往腳趾頭的方向看。儘管輿論爆發後，金卡戴珊姐妹有解釋說明，6根腳趾頭只是因為從側面看，造成的視覺錯覺，並非又來自修圖失敗，但實際上，這已經不是她第一次遇到這種狀況。

先前金卡戴珊上傳一張生活照到IG，儘管看著她的穿著打扮會覺得一切正常，但仔細往左右兩邊和背景一看，就會發現有一堆奇怪形狀的物體在照片中，甚至原本停在後方的小型車竟然變成一台幽浮，她腳下踩著的白線也呈現扭曲狀態，而後隨著相關輿論出現，她便把留言功能給關閉。

除此之外，金卡戴珊身為4名孩子的媽媽，很喜歡在IG上分享兒女的日常生活照，但沒想到有粉絲竟然又發現到大女兒諾絲（North West）只剩「4根」腳趾頭，再次引發不少網友的酸言酸語，甚至有網友表示，諾絲缺少的腳趾頭就是被金卡戴珊拿去用了。

▼金卡戴珊的三個女兒，右邊綠衣女孩為大女兒諾絲。