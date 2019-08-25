假裝與習近平友好「川普不演了」　《華郵》：因貿易戰心灰意冷

▲川普對北京態度轉變，甚至以「敵人」稱呼習近平。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普向來對中國國家主席習近平保持友好態度，曾多次稱呼他為「好朋友」。不過，川普近日對中國態度大轉變，甚至稱習近平是「敵人」。分析認為，川普顯然因為貿易戰而感到灰心，未來美中關係可能更朝對抗方向發展。

《華盛頓郵報》（Washington Post）23日在報導，過去儘管中美貿易關係緊張，但川普仍試著與習近平保持良好關係，甚至8月份稍早時，川普才剛在一條推文中稱習近平為「我的朋友」，並大讚他的領導能力。此外，香港「反送中」示威抗議不斷延燒之際，北京指控美國介入香港事務，但川普也沒有對習近平作出太多批評。

不過，隨著美中貿易談判進度遲遲沒有進展，加上美國經濟出現疲軟跡象，《華郵》認為，感到心灰意冷的川普，已經不再假裝對中國友好。在北京當局宣布對美新關稅措施後，川普於推特上宣布，10月1日起對價值2500億美元的中國商品再加徵關稅，從原來的25%增至30%，此外9月1日起將剩餘3000億美元中國商品預定加徵的10％關稅增加為15％。

除了加稅之外，川普還下令美國企業退出中國，並強硬放話稱「美國沒有中國會更好」，更將聯準會主席鮑爾和習近平擺在一起，對美國公眾提問「誰才是我們最大的敵人？」

▼分析認為，中方已經認定川普過於善變，因此從未認真看待其發言。（資料照／路透）



《華郵》指出，川普此番強硬發言，就連一向支持對中國攤牌的人士，都認為這是未來美中關係更加破裂的徵兆。對中國立場屬鷹派的美籍華裔作家兼福斯新聞時勢評論家章家敦（Gordon Chang）指出，川普的發言是「美國對華政策的驚人轉變，甚至與川普幾週前的政策和說法背道而馳。」

章家敦說，雖然川普很擅長做「假動作」，但他並不認為川普23日的言論屬於其中之一。他補充說，「總統感覺到灰心，從今天推文的惡毒程度來看，我認為我們目睹了又一次政策轉變，與中國的關係破裂。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）葛來儀則認為，川普的用詞令人吃驚，尤其是「敵人」這個字眼。她說，「中方會感到非常驚訝，因為他居然點出中國可能是敵人的事實。」

白宮幕僚不願對川普的推文多做解釋，但有官員透露，川普和他的顧問漸漸開始相信，要與中國談成貿易協議的機會不高。部分分析師也認為，儘管貿易戰讓中國經濟面臨困境，但習近平能夠承受的經濟痛苦，顯然多過川普團隊所預期的。

保守派華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國事務專家白邦瑞（Michael Pillsbury）指出，近幾個月以來，中國貿易協商代表團「越來越傲慢」，且他從過去幾日與川普的對話中注意到，他對習近平「越來越感到灰心。」

歐巴馬政府時代的白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，川普上台以來對中國態度搖擺不定，因此習近平也一直沒有認真看待川普獻的殷情。

《華郵》整理指出，川普2016年競選期間先抨擊中國利用美國寬鬆的貿易政策佔盡便宜，上任後卻馬上對習近平示好，不僅邀請他到佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）作客，以便進行貿易談判，也爭取北京對北韓施壓。

▼川普上任後不久邀請習近平拜訪佛州海湖莊園，是他對中國關係的首次轉變。（資料照／路透社）



習近平也於2017年精心招待訪問中國的川普作為回禮，當時川普還說，「我不會因為不公平的貿易行為責怪中國」，而是將矛頭指向歐巴馬政府。不過，川普態度去年突然轉變，對北京發表一系列批評，包過指責中國未管制類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）販運至美國，並指責北京試圖影響美國選舉。此外，川普還一改前朝作法，將中國列為「戰略競爭者」。

不過在此之前，川普一直沒有直接批評過習近平本人，僅指出他們的友誼可能因為關稅增加而感到壓力。川普與習近平最近一次會面，是6月下旬在日本大阪舉行的G20峰會期間，川普當時宣布重啟貿易談判，但至今一直未有所突破。

就在本周稍早前，川普又開始批評前任總統未能與北京對抗。川普當時說，「我是被選中的人」，他注定要解決美中貿易問題。

麥艾文指出，北京當局認定川普反覆無常，因此從未認真看待他對習近平的示好，而這也從來不是談判的籌碼。他說，「中方得出結論，川普太善變，不能認真對待，因此他們重視美國的行為多過於言詞。」

此外，川普政府近期同意對台價值80億美元的新型F-16戰機軍售，此舉激怒了北京。不只如此，五角大廈表示有意在亞洲部署新型飛彈系統，應對來自中國的軍事威脅，川普政府更早以前還將中國列為「匯率操縱國」，種種舉措都與川普友善的發言不同。。

麥艾文認為，美中兩國之所以還能維持建設性，是因為川普還是著與習近平保持友好，「但現在（川普）措辭改變，意味著至少在他卸任前，對中政策可能有更根本的長期轉變。」

▼ 川普訪問北京時，習近平也以盛大禮儀迎接。（資料照／達志影像／美聯社）

