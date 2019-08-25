　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假裝與習近平友好「川普不演了」　《華郵》：因貿易戰心灰意冷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普嘲笑川粉身材，還讓他滾回家。（圖／路透社）

▲川普對北京態度轉變，甚至以「敵人」稱呼習近平。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普向來對中國國家主席習近平保持友好態度，曾多次稱呼他為「好朋友」。不過，川普近日對中國態度大轉變，甚至稱習近平是「敵人」。分析認為，川普顯然因為貿易戰而感到灰心，未來美中關係可能更朝對抗方向發展。

《華盛頓郵報》（Washington Post）23日在報導，過去儘管中美貿易關係緊張，但川普仍試著與習近平保持良好關係，甚至8月份稍早時，川普才剛在一條推文中稱習近平為「我的朋友」，並大讚他的領導能力。此外，香港「反送中」示威抗議不斷延燒之際，北京指控美國介入香港事務，但川普也沒有對習近平作出太多批評。

不過，隨著美中貿易談判進度遲遲沒有進展，加上美國經濟出現疲軟跡象，《華郵》認為，感到心灰意冷的川普，已經不再假裝對中國友好。在北京當局宣布對美新關稅措施後，川普於推特上宣布，10月1日起對價值2500億美元的中國商品再加徵關稅，從原來的25%增至30%，此外9月1日起將剩餘3000億美元中國商品預定加徵的10％關稅增加為15％。

除了加稅之外，川普還下令美國企業退出中國，並強硬放話稱「美國沒有中國會更好」，更將聯準會主席鮑爾和習近平擺在一起，對美國公眾提問「誰才是我們最大的敵人？」

▼分析認為，中方已經認定川普過於善變，因此從未認真看待其發言。（資料照／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

《華郵》指出，川普此番強硬發言，就連一向支持對中國攤牌的人士，都認為這是未來美中關係更加破裂的徵兆。對中國立場屬鷹派的美籍華裔作家兼福斯新聞時勢評論家章家敦（Gordon Chang）指出，川普的發言是「美國對華政策的驚人轉變，甚至與川普幾週前的政策和說法背道而馳。」

章家敦說，雖然川普很擅長做「假動作」，但他並不認為川普23日的言論屬於其中之一。他補充說，「總統感覺到灰心，從今天推文的惡毒程度來看，我認為我們目睹了又一次政策轉變，與中國的關係破裂。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）葛來儀則認為，川普的用詞令人吃驚，尤其是「敵人」這個字眼。她說，「中方會感到非常驚訝，因為他居然點出中國可能是敵人的事實。」

白宮幕僚不願對川普的推文多做解釋，但有官員透露，川普和他的顧問漸漸開始相信，要與中國談成貿易協議的機會不高。部分分析師也認為，儘管貿易戰讓中國經濟面臨困境，但習近平能夠承受的經濟痛苦，顯然多過川普團隊所預期的。

保守派華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國事務專家白邦瑞（Michael Pillsbury）指出，近幾個月以來，中國貿易協商代表團「越來越傲慢」，且他從過去幾日與川普的對話中注意到，他對習近平「越來越感到灰心。」

歐巴馬政府時代的白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）認為，川普上台以來對中國態度搖擺不定，因此習近平也一直沒有認真看待川普獻的殷情。

《華郵》整理指出，川普2016年競選期間先抨擊中國利用美國寬鬆的貿易政策佔盡便宜，上任後卻馬上對習近平示好，不僅邀請他到佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）作客，以便進行貿易談判，也爭取北京對北韓施壓。

▼川普上任後不久邀請習近平拜訪佛州海湖莊園，是他對中國關係的首次轉變。（資料照／路透社）

▲▼習近平、川普、川習會、佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園。（圖／路透社）

習近平也於2017年精心招待訪問中國的川普作為回禮，當時川普還說，「我不會因為不公平的貿易行為責怪中國」，而是將矛頭指向歐巴馬政府。不過，川普態度去年突然轉變，對北京發表一系列批評，包過指責中國未管制類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）販運至美國，並指責北京試圖影響美國選舉。此外，川普還一改前朝作法，將中國列為「戰略競爭者」。

不過在此之前，川普一直沒有直接批評過習近平本人，僅指出他們的友誼可能因為關稅增加而感到壓力。川普與習近平最近一次會面，是6月下旬在日本大阪舉行的G20峰會期間，川普當時宣布重啟貿易談判，但至今一直未有所突破。

就在本周稍早前，川普又開始批評前任總統未能與北京對抗。川普當時說，「我是被選中的人」，他注定要解決美中貿易問題。

麥艾文指出，北京當局認定川普反覆無常，因此從未認真看待他對習近平的示好，而這也從來不是談判的籌碼。他說，「中方得出結論，川普太善變，不能認真對待，因此他們重視美國的行為多過於言詞。」

此外，川普政府近期同意對台價值80億美元的新型F-16戰機軍售，此舉激怒了北京。不只如此，五角大廈表示有意在亞洲部署新型飛彈系統，應對來自中國的軍事威脅，川普政府更早以前還將中國列為「匯率操縱國」，種種舉措都與川普友善的發言不同。。

麥艾文認為，美中兩國之所以還能維持建設性，是因為川普還是著與習近平保持友好，「但現在（川普）措辭改變，意味著至少在他卸任前，對中政策可能有更根本的長期轉變。」

▼ 川普訪問北京時，習近平也以盛大禮儀迎接。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
嚇到吐！他「痘痘膿湯」炸滿臉…滴答入診間　醫問原因超心疼
《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」
謝忻台上皺眉爆哭3分鐘！　不倫阿翔神隱73天首復工…緊抓麥克
女星砸2億全身整型變大眼妹！「6KG裝假巨胸+切開頭皮」：醜

關鍵字：中美貿易戰,川普,習近平,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假裝與習近平友好「川普不演了」　《華郵》：因貿易戰心灰意冷

金卡戴珊修圖修上癮…連女兒也下毒手　新廣告腳趾頭變6根

第一起「太空犯罪」抓到了！　NASA女太空人承認…正接受調查

川普罕見稱習近平「敵人」...並下令美企撤出中國　背後原因曝光了！

川普宣示如「宣戰」！謝金河：美中「梭哈」...已經沒有迴旋空間

慧眼看天下／華為去「美國化」　台廠供應鏈可望受惠

影／世界最強消防機來了！747超級滅火機　急飛玻國救「亞馬遜雨林大火」

川普下令「美企離開中國」怎麼強制做到？　路透：4方法可行

駭人！美高中老師擬「完美校園槍擊手法」：我將殺光全校留下1000具屍體

1歲半女童遭連身鏡砸中…口鼻冒血不治　「星耀樟宜」開幕4個月意外頻傳

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

想離天堂近一點盼夢見媽媽...8歲童帶母親遺照「攻頂玉山」

假裝與習近平友好「川普不演了」　《華郵》：因貿易戰心灰意冷

金卡戴珊修圖修上癮…連女兒也下毒手　新廣告腳趾頭變6根

第一起「太空犯罪」抓到了！　NASA女太空人承認…正接受調查

川普罕見稱習近平「敵人」...並下令美企撤出中國　背後原因曝光了！

川普宣示如「宣戰」！謝金河：美中「梭哈」...已經沒有迴旋空間

慧眼看天下／華為去「美國化」　台廠供應鏈可望受惠

影／世界最強消防機來了！747超級滅火機　急飛玻國救「亞馬遜雨林大火」

川普下令「美企離開中國」怎麼強制做到？　路透：4方法可行

駭人！美高中老師擬「完美校園槍擊手法」：我將殺光全校留下1000具屍體

1歲半女童遭連身鏡砸中…口鼻冒血不治　「星耀樟宜」開幕4個月意外頻傳

白鹿颱風深夜脫離本島！　台南電線桿倒塌壓毀小客車

獨／「白鹿」後腳猛踹！高雄12米樹毀休旅車矮半截　車主哭喪：可以國賠嗎？

平壤鎖定韓「F-15K」猛擊鷹　打造18米長模型轟炸

假裝與習近平友好「川普不演了」　《華郵》：因貿易戰心灰意冷

港「觀塘遊行」快閃牛頭角警署！港警投擲催淚煙　示威者網球拍打回去

快訊／台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

大夜班喝維士比！桃園26歲司機酒駕撞3死　深夜收押未禁見

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

周杰倫全家東京度假！2歲Romeo「暴風成長」快追上小周周

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

國際熱門新聞

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

NASA：正在調查第一起太空犯..

電子菸導致「神秘肺病」釀1死

《華郵》：川普摒棄與習近平友誼

川普稱習近平「敵人」　原因曝光..

第12號颱風楊柳將生成！預估時..

金卡戴珊新廣告修圖腳趾頭變6根

女兒面前被殺！婦浴血喊「不想死..

美中梭哈！謝金河：全球經濟進入..

玻國出動最強消防機　救亞馬遜大..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

獸醫系「購入寵物犬」強制懷孕

1歲半童遭鏡子砸中　口鼻冒血不..

劇毒蛛跑入耳　被咬傷口爛如起司

更多熱門

相關新聞

金卡戴珊新廣告修圖腳趾頭變6根

38歲美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）近日與22歲妹妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）合作推出3款香水，但在IG放上兩人的宣傳照之後，雖然吸引不少全球粉絲的關注，卻有眼尖的網友發現，照片底部的腳趾頭竟然有「6根」，隨後再次引來大批網友的湧入並質問。

NASA：正在調查第一起太空犯罪

川普稱習近平「敵人」　原因曝光了！

美中梭哈！謝金河：全球經濟進入關鍵時刻

川普籲美企離開中國市場　美商會拒絕了

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

女好心讓座給小孩　反被媽媽暴打

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

路撿手機！妹子請客報答…神展開

具惠善「沈痛女人心聲」3金句

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面