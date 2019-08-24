因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

▲因應白鹿颱風可能對台南造成嚴重威脅，市府嚴陣以待，全市各抽水站均已完成整備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應白鹿颱風可能對台南造成嚴重威脅，市府嚴陣以待，災害應變中心已於8月24日上午9時提升為一級開設，由市長黃偉哲坐鎮指揮，聽取各組別簡報。

黃偉哲市長表示，根據中央氣象局預報，對於台南地區的估計是風量大於雨量，基於風量的預測已經達到停班停課標準，所以24日停班停課，雖然雨量的部分預測比較小一點，但是也不能大意，仍要小心戒備，不要讓民眾的生命財產受到嚴重威脅，造成損害。

黃偉哲進一步指出，稍早已與蘇貞昌院長視訊連線，感謝蘇院長及中央長官的關心；基於上次0813在永康以及仁德三爺溪造成淹水的狀況，請水利單位特別在這幾個地方加強部署抽水機；至於山區的部分，由於山區可能因為豪大雨造成道路崩坍，所以針對可能崩坍的地方，一方面加強路基的整備，一方面機具及早在附近部署，並採取預防性封路。

市府也預防性撤離6位民眾（左鎮區及南化區各3位），希望都這次白鹿颱風經過南台灣能有驚無險，大家能夠平安，也期盼對台南不要造成大的災損和農損。

由於目前的預測是風勢大於雨勢，對於廣告物、路樹、帆布及鷹架的部分，除了要求業主要固定好之外，黃市長也呼籲民眾在中午過後盡量不要外出。

黃偉哲聽取應變報告後，隨即前往永康大灣抽水站及安南區外塭仔中排視察整備情形，務求將可能造成的災害降到最低。黃偉哲也感謝第八軍團的國軍弟兄已經在待命，會隨時接受市府的請求予以增援。

水利局表示，面對來勢洶洶的白鹿颱風，目前全市各抽水站均已完成整備，油料足夠，並提高警戒規模全天候派員進駐。