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白鹿颱風台南災防中心一級開設　黃偉哲：全力防災守護市民平安

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▲白鹿颱風台南市災害應變中心於8月24日上午9時，在永華災害應變中心成立一級開設，市長黃偉哲指示全力防災。（圖／記者林悅翻攝）

▲白鹿颱風台南市災害應變中心於8月24日上午9時，在永華災害應變中心成立一級開設，市長黃偉哲指示全力防災。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風台南市災害應變中心於8月24日上午9時，在永華災害應變中心成立一級開設，市長黃偉哲表示，鑑於上次0813水災的一個經驗，市府對於颱風的雨量是非常的提高警覺、戒慎恐懼。

黃偉哲說，因這次中央氣象局預報，對於南部，尤其對台南地區，這個估計是風量大於雨量，風量預測已經達到停班停課標準，所以台南停班停課，雨量較小也不能大意。

黃偉哲說，這次台南跟高雄跟屏東都停班停課了，那其實坦白講，從他心裡覺得寧可沒有大災情傳出，那也不要因為民眾的生命財產受到嚴重的威脅，而造成損害。

那基於0813在永康、仁德三爺溪有造成淹水的狀況，市府也請水利單位特別針對這幾個地方來加強部署抽水機。那在山區的部分，由於山區有可能因為雨量，豪大雨，山區地勢比較高，可能豪大雨也會造成一些道路崩坍，所以市府已經針對可能崩坍的地方，一方面加強路基的整備，一方面機具及早在附近部署，第三個可能就是要先採取預防性封路，但可能封路的地區民眾進出比較不容易，可能造成交通中斷，所以也預防性撤離6位民眾，大概左鎮區撤離3位，南化區撤離3位，大概是預防性撤離6位，那不管如何，希望都這次白鹿颱風經過南台灣是有驚無險，大家能夠平安，這是市府的努力。

此外，目前風勢大於雨勢的預測裡面，可能有一些廣告物、有些路樹、有些帆布、有些鷹架的部分，除了要求業主能夠把他們的這個可能會被風吹走的一些東西器材固定好之外，也請民眾在中午過後盡量不要外出。因為這個廣告帆布會怎麼飄、路樹會怎麼倒不是市府能夠預測的，所以還是或等颱風中心過了南台灣，尤其是過了台南之後，如果要外出再外出，因為這次的風最大的地方應該是在靠近早上10時以後到下午，那這個可能是風量最大的地方。

黃偉哲說，希望颱風中心出海之後，對台南不要造成大的災損和農損，這點是他衷心期盼的。

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關鍵字：白鹿颱風,台南,一級開設,黃偉哲,平安

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