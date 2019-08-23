又有新政黨！蘇煥智「台灣維新黨」24日風雨無阻辦成立大會

▲蘇煥智。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，以及獨派團體成立「喜樂島聯盟」、「一邊一國行動黨」後，前台南縣長蘇煥智也要成立「台灣維新黨」。「台灣維新黨」預計在24日下午兩點舉辦成立大會，碰巧遇上颱風白鹿來襲，成立大會通知上特別強調「風雨無阻」。

《台灣維新》成立大會預計在24日下午兩點開始，兩點至三點為黨員內部會議及選舉，三點至四點則為對外說明會，地點辦在台北市公務員人力發展中心福華國際文教會館。

根據蘇煥智臉書貼文說明「台灣維新」的創黨宗旨，就是要推動台灣政治、經濟、社會、教育、文化的「維新運動」。

兩點宗旨內容第一點為解構台灣中央集權集稅體制，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府；解除政府過度干預及管制，活化民力；推動地方選舉比例代表制，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治；讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟。

創黨宗旨第二點寫道，保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。

據了解，台灣維新黨針對2020選戰將提出區域與不分區立委，但蘇煥智本人不會參選，也不會列在不分區立委名單中。