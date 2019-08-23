輕颱白鹿來勢洶洶　台電已建置配電自動化呼籲民眾做好防颱

▲台電鋪設臨時電纜，讓山區停電戶能先有電可用。（圖／台電台中區營業處提供）

記者李忠憲／台中報導

輕颱白鹿來勢洶洶，台灣電力公司台中區營業處除將暫停搶修日前豪大雨造成山區傾倒電線桿外，也呼籲民眾應加強家中防颱措施。台電說，即使颱風導致停電，目前已建置配電自動化系統，可即時獲知各主要配電線路是否故障，民眾可不用再通知。

近日天氣遽變，豪大雨與地震頻傳，考驗著提供用電給民眾的台電公司。在日前的豪大雨中，造成台中多處山區的電線桿，因土石流沖刷傾倒，甚至連根傾倒，導致停電、斷電。其中，東勢區往南投的山區，有一戶劉姓人家因為對外道路中斷，停電長達5天。

▲▼台電因應颱風來襲，將暫停山區電桿傾倒搶修。（圖／台電台中區營業處提供）

台電人員雖將道路搶通，但大型車輛仍無法進入山區，本月20日利用小型車輛輔以人力徒步前進，將復電所需器材送至停電山區所在地。另外於土石流坍方的地區鋪設臨時電纜，才讓此劉家有電使用。

台中區處表示，輕颱白鹿來襲，若發生停電，民眾千萬不要急著打電話，因為台電多年前已建置配電自動化系統，已能即時獲知各主要配電線路是否故障，此時用戶可不用再通知，台電即會安排人員前往修復。但如附近鄰居有電，唯自家或少數幾戶仍然停電，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況即可查詢或通報停電資訊。

台中區處說，台電「1911」客服專線以及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871，盡量留給無法使用網路，或仍習慣打電話的長輩使用。請大家一起協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。

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