白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

▲白鹿颱風來襲，全聯備貨增2倍。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

輕度颱風白鹿逐漸逼台，有許多民眾因受預期心理影響，今天（23日）已提早湧入量販超市搶購物資。其中，全聯也已將備貨量已拉高至平日的3成，生鮮商品則備貨2倍，至於菜價仍維持原售價。同時，門市也成立颱風專區，替民眾備妥防颱商品，一次購足。

民眾在颱風天搶購的熱銷商品以泡麵、飲用水、餅乾為主，因此全聯除了拉高相關商品備貨量外，也於8/23～8/26推出多款商品促銷價，像是紐西蘭陽光金圓頭奇異果原價單粒15元，促銷價5粒69元；白刺蝦原價88元，特價82元；雲林土雞切塊原價159元，特價135元。





另外，全聯台北市118家店舖於8/23～8/26加入平抑菜價的行列，包括裸賣葉菜原價32元，特價29元；牛心番茄原價75元，特價68元；非基改玉米筍原價29元，特價25元，提供民眾經濟實惠的選擇。而颱風必備品也有優惠，如悅氏天然水特價39元，以及統一肉燥風味碗麵任3件特價56元等。

愛買則指出，自昨天（22日）起，從平常每天只補貨2次的次數，已增至3～4小時就補一次，而民眾主要搶購葉菜類，以及冷凍微波食品和烘焙麵包，目前葉菜貨量充足同時祭出優惠，包含有機葉菜45元起、產銷履歷小黃瓜每袋35元等。

家樂福說，蔬菜備貨量從昨晚開始已備好3天的量，約30噸左右，而水的部份約比平常多一成備貨量。另外，零食跟泡麵等乾貨，也比平常多一倍的量，滿足消費者購買需求。